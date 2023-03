Meevaller voor Feyenoord: Hartman is hersteld en start tegen Ajax

Zondag, 19 maart 2023 om 13:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:45

Arne Slot heeft de elf namen prijsgegeven die zondag bij Feyenoord aantreden tegen Ajax. Quilindschy Hartman is fit en keert terug op de linksbackpositie. Hij ontbrak donderdag nog tegen Shakhtar Donetsk, waardoor Marcos López zijn plaats innam op de flank. Bij Feyenoord starten verder dezelfde namen als in de 7-1 zege op Europees gebied. De wedstrijd tegen Ajax begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

Na het kunststukje tegen Shakhtar krijgt vrijwel iedere basisspeler van toen wederom het vertrouwen van Slot. Alleen Hartman keert terug, die weer hersteld is van ziekte. De viermans defensie bestaat daarom (v.l.n.r.) uit Hartman, Dávid Hancko, Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida. Timon Wellenreuther verdedigt het doel. Het middenveld wordt gevormd door Mats Wieffer, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski, terwijl Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Alireza Jahanbakhsh voor het doelgevaar moeten zorgen.

Feyenoord maakt nog altijd kans op het winnen van de treble. Na de kwalificatie voor de kwartfinale van de Europa League wachten de Rotterdammers een cruciaal duel met Ajax. Bij winst in de Johan Cruijff ArenA vergroot de ploeg van Slot de voorsprong op zijn naarste titelconcurrent naar zes punten. De laatste overwinning in Amsterdam dateert echter alweer uit 2005. Vorig seizoen leek het eindelijk weer eens te gebeuren, maar toen gooiden Dusan Tadic en Antony in de slotfase roet in het eten (3-2).

De Klassieker van zondag is echter zelden zo bepalend geweest voor het verdere verloop van het seizoen. Feyenoord kan niet beschikken over Justin Bijlow en Quinten Timber. Laatstgenoemde mist daardoor de confrontatie met tweelingbroer Jurriën. Feyenoord wist in zijn laatste 23 (!) competitieduels tot scoren te komen. Daarentegen hebben de Rotterdammers al vijftien wedstrijden op rij tegen Ajax niet de nul kunnen houden.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökcü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi