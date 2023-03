Koulibaly en Kepa worden afgetroefd: Chelsea geeft zege in slotfase weg

Zaterdag, 18 maart 2023 om 20:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:34

Chelsea heeft zaterdag vlak voor tijd zeer dure punten laten liggen. De ploeg van manager Graham Potter leek dankzij treffers van João Félix en Kai Havertz met 2-1 te sterk voor Everton te zijn, maar Ellis Simms redde een minuut voor tijd een punt voor the Toffees: 2-2. Chelsea was de bovenliggende partij, al werd ook Everton met name in de tweede helft regelmatig dreigend, wat uiteindelijk leidde tot de late gelijkmaker. Chelsea blijft steken op plek tien; Everton staat zestiende.

Potter, die de voorkeur gaf aan Christian Pulisic boven Hakim Ziyech, zag dat zijn ploeg de betere partij was in de openingsfase. Het leidde tot pogingen van Mateo Kovacic, Félix en Havertz. Eerstgenoemden zagen hun schoten naast het doel belanden; Havertz' kopbal bleek onnauwkeurig. Everton liet zich even zien via Dwight McNeil, wiens schot over ging. Chelsea bleef de dominante partij, al kwam het lang niet altijd makkelijk langs de defensie van de ploeg uit Liverpool. Havertz en Félix probeerden het nog wel, maar zij stuitten op Jordan Pickford. Chelsea komt dit seizoen moeizaam tot scoren, waardoor de ruststand geen al te verrassende was: 0-0.

Chelsea zocht vanaf het begin van het tweede bedrijf weer de aanval. Ben Chilwell bereikte Havertz met een mooie voorzet, maar de Duitser vond Pickford andermaal op zijn pad. Enkele minuten later brak Félix alsnog de ban. De Portugees zag een afvallende bal voor zijn voeten belanden, keek op en vond de verre hoek met een lage schuiver: 1-0. Minuten later vond ook Pulisic het net, maar de Amerikaan zag zijn treffer geannuleerd worden wegens buitenspel van Félix even daarvoor.

In de 69ste minuut kwam Everton op gelijke hoogte. Abdoulaye Doucouré kopte een hoekschop binnen na weifelend optreden van Kepa. Even was onduidelijk of Havertz de bal voor de lijn weghaalde, maar dat bleek niet het geval: 1-1. Toch kon Everton niet lang genieten van de gelijkmaker. Reece James werd van achteren licht getoucheerd door Ben Godfrey, waarna scheidsrechter Darren England naar de stip wees. Havertz faalde vervolgens niet, zoals hij dat nog nooit deed vanaf elf meter: 2-1. Everton moest weer in de achtervolging. McNeil probeerde het eerst nog tevergeefs met een diagonaal schot, maar even later schoot Simms wel raak. De Engelsman troefde Kalidou Koulibaly af en zag vervolgens dat Kepa er ook niet best uitzag: 2-2. Havertz was in minuut 95 nog dicht bij de winnende, maar zijn poging via zijn rug bleek niet doeltreffend.

