Van Seumeren zoekt briesend kleedkamer op na nieuwe flater FC Utrecht

Zaterdag, 18 maart 2023 om 19:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:41

De nederlaag tegen Go Ahead Eagles (1-2) van zaterdag is zeer slecht gevallen bij Frans van Seumeren, clubeigenaar van FC Utrecht. Volgens het Algemeen Dagblad zocht de voorzitter van de thuisclub na afloop woedend de kleedkamer op van het elftal van trainer Michael Silberbauer. Utrecht verloor tegen Go Ahead in de 94ste minuut door een doelpunt van Willum Thór Willumsson.

"De blik in de ogen van de FC Utrecht-baas Frans van Seumeren na afloop was veelzeggend", tekent het Algemeen Dagblad op vanuit De Galgenwaard. "Na een tweede helft, waarin hoogtepunten zo zeldzaam waren als water in een woestijn, leefde bij hem zichtbaar het besef dat zijn club weer wat krediet had verspeeld bij de achterban. En dat liet hij de spelers na afloop weten. Briesend zocht hij hen op in de kleedkamer." Jeroen Kapteijns van De Telegraaf meldt dat Van Seumeren de kleedkamerdeur keihard dichtgooide. "Wat hij heeft gezegd? No idea. It was in Dutch", laat Taylor Booth weten.

Utrecht kwam tegen Go Ahead nog op voorsprong door een doelpunt van Anastasios Douvikas, met dertien treffers topscorer in de Eredivisie. Oliver Edvardsen tekende nog voor het rustsignaal voor de gelijkmaker en het was Willumsson die zich ver in blessuretijd tot matchwinner kroonde. Een nieuwe dreun voor Utrecht, dat zich onlangs blameerde tegen Spakenburg (1-4 nederlaag) in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Daarnaast werd met 1-2 verloren van Fortuna Sittard, dat net als Go Ahead in de slotfase toesloeg. Tussendoor werd na een 2-0 achterstand een punt gepakt tegen NEC: 2-2.