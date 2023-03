Arne Slot laat Gernot Trauner terugkeren in basiself; Hartman ontbreekt

Donderdag, 16 maart 2023 om 17:22 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:51

De opstelling van Feyenoord voor de return tegen Shakhtar Donetsk is bekend. Arne Slot kiest ervoor om Gernot Trauner voor het eerst sinds zijn blessure weer een basisplek te gunnen, terwijl Quilindschy Hartman ontbreekt vanwege ziekte. Marcos López start in zijn plaats. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Trauner keerde eind februari terug in de wedstrijdselectie bij Feyenoord, maar moest het sindsdien doen met invalbeurten. Ook in het heenduel met Shakhtar (1-1) kwam de Oostenrijker als invaller binnen de lijnen. Trauner is de rechter centrale verdediger in een defensie die verder bestaat uit Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Lopez. Timo Wellenreuther verdedigt het doel. Het middenveld bestaat uit Mats Wieffer, Sebastian Szymanski en aanvoerder Orkun Kökçü, terwijl het aanvalstrio Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez en Oussama Idrissi de opstelling completeert.

Feyenoord weet waar het na deze week aan toe is. De Rotterdammers nemen het zondag op tegen Ajax, maar eerst wacht Shakhtar. Slot kan donderdag en zondag nog niet beschikken over Quinten Timber (knieblessure), Justin Bijlow (polsblessure) en Patrik Wålemark (spierblessure). Desondanks is het gevoel goed bij Feyenoord, dat in de heenwedstrijd in Polen de betere partij was, maar verzuimde te winnen: 1-1. In de eigen Kuip lijkt Feyenoord dan ook de favoriet om de volgende ronde te bereiken, al zal het daarvoor de wedstrijd tegen Ajax uit het hoofd moeten zetten. “Natuurlijk is dat moeilijk”, vertelde Alireza Jahanbakhsh op de persconferentie. “Maar als het donderdag goed gaat, gaan we met meer vertrouwen richting de wedstrijd van zondag.” Een deel van de tribunes blijft leeg vanwege een straf van de UEFA.

Shakhtar is na de 0-3 overwinning bij Kryvbas als nieuwe koploper van de Oekraïense Premier League afgereisd naar Rotterdam. Trainer Igor Jovicevic weet echter dat Feyenoord andere koek is. “We moeten de beste wedstrijd uit onze carrières spelen. De spelers begrijpen dat. Alles minder dan dat zal niet genoeg zijn.” Ten opzichte van de heenwedstrijd kan Jovicevic weer beschikken over verdedigers Yukhym Konoplya, Valeriy Bondar en Bohdan Mykhaylichenko. Een flinke meevaller voor de defensief kwetsbaar ogende Oekraïners. Shakhtar heeft overigens niet extra getraind op strafschoppen. “Strafschoppen zijn een loterij. Kalmte en vertrouwen zorgen ervoor dat een penalty benut wordt”, aldus Jovicevic, die weet waar hij over praat. In de vorige ronde werd Stade Rennes na strafschoppen uitgeschakeld.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi

Opstelling Shakhtar Donetsk: Trubin; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Mykhaylichenko; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv; Traoré