Ajax lijkt beet te hebben in zoektocht naar definitieve opvolger Overmars

Maandag, 13 maart 2023 om 21:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:12

Julian Ward moet de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax worden. Het Algemeen Dagblad meldt dat Amsterdammers inmiddels aanbeland zijn bij de contractonderhandelingen. Ward, die momenteel nog werkzaam is als directeur bij Liverpool, wordt door Ajax gezien als dé topkandidaat.

De 41-jarige Engelsman staat er in Engeland goed op en heeft volgens het dagblad betere papieren dan Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra om het stokje over te nemen van Marc Overmars. Van der Sar was begin februari te gast bij Rondo en sprak in het programma de hoop uit 'binnen twee maanden duidelijkheid te hebben' over een nieuwe technisch eindverantwoordelijke.

Ajax is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe directeur voetbalzaken. De club zag Overmars een jaar geleden vertrekken na grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke collega's en stelde Hamstra en Huntelaar aan als technisch hart. Het tweetal werd bijgestaan door algemeen directeur Van der Sar. Tijdens de afgelopen transferperiode had ook trainer Alfred Schreuder een flinke vinger in de pap, maar heel succesvol bleken zijn aankopen niet.

Ward heeft in zijn tijd bij Liverpool grote transfers op zijn naam staan. Onder meer Fabinho, Darwin Núñez, Diogo Jota en Luis Díaz kwamen op zijn voorspraak naar Anfield. De Engelsman, die vloeiend meerdere talen spreekt, heeft tevens ervaring als scout. Ward heeft in november bij de clubleiding van Liverpool aangegeven op zoek te gaan naar een andere uitdaging. Volgens De Telegraaf kwam die boodschap als donderslag bij heldere hemel binnen bij the Reds.