Feyenoord dicht bij alliantie: volgend seizoen meer talenten in de KKD

Maandag, 13 maart 2023 om 20:58 • Wessel Antes • Laatste update: 21:55

Feyenoord en FC Dordrecht gaan weer intensief samenwerken, zo meldt 1908.nl maandagavond. De koploper van de Eredivisie gaat vanaf volgend seizoen meer contractspelers stallen bij de nummer negentien van de de Keuken Kampioen Divisie. De Rotterdammers hopen met name buitenlandse talenten te verhuren aan Dordrecht. De Schapekoppen huren momenteel enkel Tidjany Touré van Feyenoord.

In 2019 kondigde toenmalig algemeen directeur Jan de Jong een samenwerking tussen Feyenoord en Dordrecht aan, maar die alliantie werd al snel weer losgelaten. Nu gaan de clubs het opnieuw proberen. Feyenoord hoopt vanaf komend seizoen al meer spelers aan de Krommedijk te stallen, om ze zo op jonge leeftijd al minuten te laten maken op een hoger niveau. Dordrecht is tevreden over Touré en huurde met Aliou Baldé tijdens de eerste seizoenshelft ook al een absolute smaakmaker van Feyenoord.

De twintigjarige Senegalees was in zestien wedstrijden bij Dordrecht goed voor acht doelpunten. Daarmee speelde Baldé zich op de radar bij het Zwitserse FC Lausanne-Sport. Feyenoord besloot hem te verkopen voor één miljoen euro, en stalde vervolgens Touré in Dordrecht. De voormalig jeugdspeler van Paris Saint-Germain scoorde in zijn eerste zes wedstrijden voor Dordrecht al drie keer. De twintigjarige linksbuiten ligt in De Kuip nog tot komende zomer vast, maar Feyenoord heeft de optie om het dienstverband met twee seizoenen te verlengen.

Feyenoord heeft in de twee hoogste jeugdelftallen meerdere buitenlandse jongens rondlopen. Bij Feyenoord Onder 21 spelen Leo Sauer (Slowakije), Youssef Amyn (Duitsland) en Karim Dermane (Togo). Sauer en Dermane lijken echter al vrij dicht bij de hoofdmacht van Feyenoord te zitten. In Feyenoord Onder 18 spelen met Aleksandar Krajisnik en Jayson Ezeb twee Zweedse talenten. Feyenoord zet met de Onder 21 overigens nog altijd in op een plek in de voetbalpiramide, maar het Rotterdamse beloftenelftal is bezig aan een teleurstellend seizoen. De achterstand op koploper Almere City Onder 21 bedraagt maar liefst negen punten.