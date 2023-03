Juicekanaal onthult ‘leugen’ van afwezige Dijks; Cocu eist minstens gesprek

Zondag, 12 maart 2023 om 21:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:51

Mitchell Dijks heeft zich in een lastige positie gemanoeuvreerd bij Vitesse. De dertigjarige linksback meldde zich ziek bij zijn trainer Phillip Cocu en was daardoor afwezig in het verloren uitduel met Sparta Rotterdam (3-1). Volgens juicekanaal Reality FBI was Dijks helemaal niet ziek: de verdediger zou zijn gespot in het uitgaansleven in Purmerend. "Ik kan er niks meer mee dan eerst een gesprek voeren", reageert Cocu tegenover de Gelderlander.

Cocu bevestigt dat Dijks zich eerder deze week ziek meldde. "De clubarts heeft dat ook geconstateerd. Dinsdag had hij al klachten, woensdag was hij ziek." Zaterdag was Dijks dan ook niet van de partij in Rotterdam, waar Vitesse geen punten wist te halen tegen Sparta. De linkervleugelverdediger, die dit seizoen pas vijf keer in actie kwam, wordt in verlegenheid gebracht door foto's die opdoken bij Reality FBI. Dijks zou zijn gezien in een café in Purmerend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het juicekanaal suggereerde daarbij dat op achtergrond ook een privékwestie van Dijks een rol speelt. De ex-Ajacied zou samenzijn met Michelle Muntslag, de ex van Aaron Meijers, die onder contract staat bij Sparta Rotterdam. Het zou Dijks niet slecht zijn uitgekomen om de wedstrijd van zaterdag op Het Kasteel te missen, om zo Meijers niet tegen het lijf te lopen.

Vitesse verkeert ondertussen in grote problemen. De Arnhemmers staan op de dertiende plek in de Eredivisie nog drie punten boven de degradatiestreep. "In algemene zin zitten we niet te wachten op negatieve zaken, nu helemaal niet", reageert Cocu. "We moeten alle energie verzamelen om juist uit de sportieve problemen te komen. Ik kan en wil op voorhand nergens over oordelen. Ik ga met hem zitten. Ik ga ervan uit dat áls een speler zich ziek meldt, dat hij ook ziek is. Pas na uitleg kan ik een oordeel vellen.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Feyenoord 25 17 7 1 33 58 2 Ajax 25 16 7 2 45 55 3 AZ 25 16 5 4 23 53 4 PSV 25 16 4 5 36 52 5 FC Twente 25 12 8 5 21 44 6 Sparta Rotterdam 25 12 7 6 12 43 7 FC Utrecht 25 10 8 7 2 38 8 RKC Waalwijk 24 8 8 8 2 32 9 NEC 25 6 13 6 7 31 10 sc Heerenveen 25 8 7 10 -7 31 11 Fortuna Sittard 25 8 5 12 -13 29 12 Go Ahead Eagles 24 6 8 10 -9 26 13 Vitesse 25 5 8 12 -16 23 14 FC Volendam 25 6 5 14 -26 23 15 FC Emmen 25 4 9 12 -20 21 16 Excelsior 25 6 2 17 -39 20 17 FC Groningen 25 4 5 16 -25 17 18 SC Cambuur 25 4 4 17 -26 16

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.