Tottenham poetst midweekse kater weg na overtuigende zege op Nottingham

Zaterdag, 11 maart 2023 om 17:57 • Jonathan van Haaster

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een overtuigende zege in de Premier League geboekt. De ploeg van de geplaagde manager Antonio Conte was dankzij treffers van Harry Kane (tweemaal) en Heung-min Son met 3-1 te sterk voor Nottingham Forest. De aansluitingstreffer van Joe Worrall schaadde de thuisploeg allerminst. Tottenham, dat midweeks nog door AC Milan werd uitgeschakeld in de Champions League, staat door de zege steviger op de vierde plaats. Forest staat veertiende.

Ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Milan keerde Eric Dier terug in het elftal. De Engelsman was midweeks nog geschorst, maar stond zaterdag aan de aftrap. Ook Richarlison mocht weer eens beginnen. De Braziliaan kent een teleurstellend seizoen en liet na de wedstrijd tegen Milan weten gefrustreerd te zijn. Zaterdag kreeg hij echter de voorkeur boven Dejan Kulusevski. Arnaut Danjuma moest het wederom doen met een plek op de bank. In tegenstelling tot mede-aanvallers Kulusevski en Lucas Moura werd de Nederlander geen speeltijd gegund.

Richarlison dacht al in de derde minuut de score te openen. Oliver Skipp bediende de Braziliaan, die de bal twee keer liet stuiteren en vervolgens in het dak van het doel werkte. Scheidsrechter Craig Pawson keurde het doelpunt echter af wegens buitenspel van Richarlison. Tottenham had in de fase daarna moeite met het creëren van kansen, totdat het in de twintigste minuut plots op voorsprong kwam. Een voorzet van de rechterkant van Pedro Porro belandde op het hoofd van Kane, die zich ontdeed van Serge Aurier en zijn inzet in de verre hoek zag belanden: 1-0. Tottenham bleef de dominante partij en kreeg tien minuten voor tijd een strafschop, nadat Richarlison onderuit werd gehaald door een roekeloze tackle van Worrall. Het buitenkansje vanaf elf meter werd benut door Kane, die hard door het midden raak schoot: 2-0.

Tottenham ging met een goed gevoel de rust in en ook na de thee bleef de ploeg van Conte de bovenliggende partij. De tweede helft was amper twee minuten oud toen Richarlison de kans kreeg om zijn eerste Premier League-treffer van het seizoen te maken. Een fraai steekpassje van Son belandde bij de Zuid-Amerikaan, die zijn inzet ternauwernood geblokt zag worden door Renan Lodi. The Spurs bleven domineren en na ruim een uur spelen zat de derde treffer van de middag er alsnog in. Een eerste voorzet van Richarlison werd nog onschadelijk gemaakt, maar zijn tweede voorzet kwam wel bij Son aan. De Zuid-Koreaan legde de bal goed voor zijn voeten en vond de verre hoek: 3-0.

Forest probeerde terug te komen, maar verder dan een gemiste kopkans van Aurier en een schot van Emmanuel Dennis kwamen de bezoekers niet. Keylor Navas moest aan de andere kant nog gestrekt gaan op een kopbal van Ben Davies, terwijl ook Richarlison gevaarlijk dichtbij kwam. Minuten later had Navas ook een antwoord op een schot van Son, die de korte hoek wilde vinden. De 3-1 viel aan de andere kant alsnog. Een hoekschop van Morgan Gibbs-White werd door Felipe verlengd naar de tweede paal, waar Worrall met een kopbal trefzeker was: 3-1. Forest ging in het restant van de wedstrijd nog in de aanval en kreeg diep in blessuretijd een strafschop na hands van Kulusevski. André Ayew stuitte vervolgens op Fraser Forster.