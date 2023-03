Eén Nederlander start bij Bayern; Mané krijgt eerste basisplek sinds november

Zaterdag, 11 maart 2023 om 14:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:32

De opstelling van Bayern München voor het duel met FC Augsburg is bekend. Julian Nagelsmann kiest ervoor Sadio Mané terug te laten keren in de basis, waardoor Kingsley Coman zijn plek verliest. Ook João Cancelo mag weer eens starten van de Duitse oefenmeester, net als Serge Gnabry en Leroy Sané. Matthijs de Ligt is de enige Nederlander aan de aftrap. De wedstrijd begint om 15.30 uur en is te zien op Viaplay.

Yann Sommer staat, net als woensdag tegen Paris Saint-Germain (2-0 winst), op doel. De Zwitserse routinier ziet drie centrale verdedigers voor zich: Benjamin Pavard, De Ligt en Dayot Upamecano. De flanken worden bestreken door Cancelo en Alphonso Davies, terwijl Joshua Kimmich de balans op het middenveld bewaakt. Sané, Mané, Gnabry en Jamal Musiala zijn de vier meest vooruitgeschoven spelers van Nagelsmann.

Bayern kent een goede fase in het seizoen. Der Rekordmeister wist zich woensdag na een 2-0 zege op Paris Saint-Germain te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League en leidt bovendien de dans in de Bundesliga. Zaterdagmiddag wacht Augsburg alweer en lange tijd was het onduidelijk welke namen Nagelsmann in het veld zou sturen. De Ligt, Thomas Müller, Kingsley Coman en Leon Goretzka gaven na de kraker tegen PSG aan vermoeid te zijn. Eric Maxim Choupo-Moting is er niet bij vanwege een rugblessure, maar ook zonder de Kameroener is Bayern de overduidelijke favoriet. Met name Nagelsmann zal de Beierse derby met vertrouwen tegemoet gaan. De 35-jarige oefenmeester won twaalfmaal in zijn carrière van Augsburg. Tegen geen enkele andere ploeg boekte de Duitser zo veel overwinningen.

??? @J__Nagelsmann on Mazraoui: "He's back in the squad and has left a good impression on us. I'm confident that he is on the way back to being 100% fit and that he will be able to show what he can do out on the pitch soon." #packmas #FCBFCA pic.twitter.com/1oPsTIpBYh — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 10, 2023

Toch weet Augsburg ook hoe het voelt om te winnen van Bayern. In speelronde zeven was Mergim Berisha verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd. In de acht wedstrijden na de WK-break won de ploeg van Enrico Maassen bovendien viermaal. Dat zijn net zo veel overwinningen als in de hele eerste seizoenshelft. Van die acht wedstrijden miste Jeffrey Gouweleeuw geen minuut. Dankzij de vier winstpartijen staat Augsburg dertiende en heeft het afstand genomen van de degradatiezone. Augsburg moet het in de Allianz Arena doen zonder Reece Oxford, Fredrik Jensen, Felix Uduokhai, Tobias Strobl en André Hahn. Florian Niederlechner, Berisha en Ermedin Demirovic zijn er wel bij. Zij zijn dit seizoen met respectievelijk vijf, zes en zeven goals de topscorers van die Fuggerstädter.

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano; Cancelo, Kimmich, Musiala, Davies; Gnabry, Mané, Sané

Opstelling FC Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Pedersen; Maier, Engels, Baumgartlinger, Demirovic; Beljo, Berisha