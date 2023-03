Ziyech en Malen vallen buiten de basis bij return tussen Chelsea en Dortmund

Dinsdag, 7 maart 2023 om 19:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:43

Graham Potter heeft de opstelling van Chelsea voor het Champions League-duel met Borussia Dortmund bekendgemaakt. Drie weken geleden ging het heenduel in en tegen Dortmund met 1-0 verloren en dus staan de Londenaren voor een zware opgave. Hakim Ziyech moet tijdens de return genoegen nemen met een reserverol. Donyell Malen begint bij de bezoekers eveneens op de bank. Sébastien Haller start wel. Scheidsrechter van dienst is Danny Makkelie. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport.

Kepa Arrizabalaga verdedigt het doel van Chelsea dinsdagavond. De defensie wordt gecompleteerd door Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana en Marc Cucurella. Op het middenveld bestrijken Reece James (rechts) en Ben Chilwell (links) de flanken. Enzo Fernández en Matteo Kovacic bewaken de controle, terwijl Raheem Sterling, Kai Havertz en João Félix voor de aanvallende impulsen moeten zorgen. Ziyech begint op de bank. Haller start bij Dortmund in de punt van de aanval. Hij wordt in zijn rug ondersteund door Marco Reus, die de geblesseerde Karim Adeyemi vervangt.

Na drie gelijke spelen en drie nederlagen wist Chelsea zaterdag eindelijk weer eens te winnen. Tegen Leeds United bleek een doelpunt van Fofana goed voor de eerste driepunter in de Premier League sinds 15 januari. Chelsea heeft doelpunten nodig en dat is in de laatste elf duels niet vanzelfsprekend gebleken: slechts viermaal werd het net gevonden. Potter moet het dinsdagavond stellen zonder onder meer de geblesseerden N'Golo Kanté en Thiago Silva, en de geschorste Mason Mount; Christian Pulisic keert terug in de selectie. Door de uitschakeling in de FA Cup en de tiende plaats in de Premier League is de Champions League de laatst overgebleven mogelijkheid op een prijs dit seizoen.

Dortmund kent tot op heden een beduidend beter seizoen dan Chelsea. Die Schwarzgelben leiden samen met Bayern München de dans in de Bundesliga en wisten hun laatste tien wedstrijden op rij te winnen. Acht van die overwinningen werden in de competitie geboekt en dat betekende een evenaring van een record: alleen in het seizoen 2011/12 wist BVB zo'n reeks neer te zetten. Tussen de winstpartijen in de Bundesliga door werd ook Chelsea verslagen. Adeyemi liet Enzo Fernández zijn hielen zien en zorgde voor het enige doelpunt in het heenduel. De 21-jarige Duitser is er in Londen echter niet bij, daar hij tegen Hertha BSC (4-1 winst) vier dagen later een spierblessure opliep.

Opstelling Chelsea: Kepa, Koulibaly, Fofana, Cucurella; James, Fernández, Kovacic, Chilwell; Sterling, Havertz, Félix.

Opstelling Borussia Dortmund: Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Can, Özcan, Bellingham; Brandt, Reus, Haller.