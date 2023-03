VVV wint Limburgse derby en klimt naar plek vier in Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 3 maart 2023 om 22:17 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:19

VVV-Venlo heeft vrijdagavond het Limburgse onderonsje tegen MVV in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. In Maastricht werd Martijn Berden de matchwinner: 0-1. Door de zege klimt VVV naar de vierde plek. Verder won nummer zes FC Eindhoven van Telstar en was nummer drie Almere City met 0-1 te sterk voor FC Dordrecht.

MVV - VVV-Venlo 0-1

VVV pakte na een klein kwartier de leiding via een geplaatst schot van Berden: 0-1. MVV was daarna meerdere keren dicht bij de gelijkmaker, maar Jarne Steuckers had steeds het geluk niet aan zijn zijde. Eerst gleed hij de bal naast en op twee latere pogingen zag hij Ennio van der Gouw redding brengen. Ook VVV was nog gevaarlijk voor rust, maar Romain Matthys keerde de inzet van Nick Venema. In het tweede bedrijf had de bal er aan beide kanten in kunnen gaan: Orhan Dzepar schoot de bal oog in oog met Van der Gouw over, terwijl Venema de paal raakte namens VVV. De club uit Venlo hield uiteindelijk ook in de slotfase stand en won derhalve deze derby.

Telstar - FC Eindhoven 0-1

De eerste grote kans was gelijk raak voor de bezoekers. Voormalig Telstar-middenvelder Sven van Doorm plantte een hoekschop op het hoofd van Mawouna Amevor, die op zijn beurt het hoofd van Charles-Andreas Brym bereikte: 0-1. De Canadees was even later dicht bij zijn tweede van de avond, maar dit keer schoof de spits voorlangs. Vlak voor rust was Glynor Plet dicht bij de gelijkmaker, maar het ontbeerde zijn kopbal aan kracht. Na rust werd Telstar dreigend via Yahya Boussakou. Nigel Bertrams kon erger ternauwernood voorkomen. Beide ploegen probeerden het nog wel, onder meer via Ozan Kökçü en Anass Najah, maar gescoord zou er niet meer worden.

FC Dordrecht – Almere City 0-1

Almere City kwam na 24 minuten op voorsprong via Anthony Limbombe, die na een mooie aanval uit de rebound voor de 0-1 tekende. Steije Resink en Pascu konden daarna voor een verdubbeling van de score zorgen, maar beide keren bracht Liam Bossin redding. Aan de andere kant van het veld keerde Nordin Bakker vlak voor rust een schot van Pepijn Doesburg. Ook na de rust was Almere het meest dreigend, maar Bossin hield Dordrecht in leven door redding te brengen op pogingen van Manel Royo en Jochem Ritmeester van de Kamp. Zelf wisten de Schapekoppen echter ook niet meer te scoren, waardoor de drie punten meegingen naar Almere.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 27 19 3 5 45 60 2 Heracles Almelo 26 17 3 6 41 54 3 Almere City FC 27 15 4 8 10 49 4 VVV-Venlo 27 13 6 8 3 45 5 Willem II 26 12 7 7 14 43 6 FC Eindhoven 27 12 6 9 -2 42 7 MVV Maastricht 27 12 5 10 3 41 8 Jong AZ 26 11 6 9 4 39 9 NAC Breda 26 11 4 11 -3 37 10 Telstar 27 9 9 9 -12 36 11 ADO Den Haag 26 9 8 9 -4 35 12 Roda JC Kerkrade 26 10 4 12 -2 34 13 De Graafschap 26 9 6 11 2 33 14 Jong PSV 26 8 8 10 -1 32 15 Helmond Sport 26 8 5 13 -18 29 16 Jong Ajax 26 6 10 10 -4 28 17 TOP Oss 26 8 3 15 -16 27 18 FC Den Bosch 27 8 3 16 -28 27 19 FC Dordrecht 27 7 5 15 -13 26 20 Jong FC Utrecht 26 5 5 16 -19 20