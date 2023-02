Ajax zag af van komst centrale verdediger als gevolg van hartstilstand Nouri

Ajax was in 2017 dicht bij de komst van Mateo Barac, maar de transfer ging niet door omdat de aorta van de verdediger op de grens van de maximumwijdte zat. Dat vertelt de 28-jarige Kroaat op de website van KV Oostende, zijn huidige club. Ajax wilde destijds geen risico nemen, als gevolg van de hartstilstand van Abdelhak Nouri eerder die zomer.

In augustus 2017 leek de transfer van Barac van NK Osijek naar Ajax in kannen en kruiken, maar op het laatste moment ging de overstap niet door. Ajax wilde destijds niet ingaan op de precieze details van het afketsen, maar Kroatische media meldden dat Barac de medische keuring wegens hartproblemen niet had doorstaan. De centrale verdediger bevestigt dat nu.

“Er werd een akkoord bereikt met Osijek en ik vloog naar Amsterdam om er mijn fysieke en medische testen af te leggen”, blikt Barac terug. “Uit die testen bleek dat mijn aorta op de grens van de maximumwijdte zat. Op zich vormde dat geen probleem om te kunnen voetballen maar Ajax wou geen enkel risico lopen nadat nog geen maand eerder hun talentvolle middenvelder Nouri een hartstilstand kreeg en in coma lag (Nouri liep ernstige en blijvende hersenschade op). De hartonderzoeken waren ook veel uitgebreider dan bij andere clubs. Begrijpelijk na wat ze hadden meegemaakt maar voor mij was het wel een mokerslag. In plaats van een droomtransfer naar het grote Ajax keerde ik terug naar Osijek.”

Het daaropvolgende seizoen bleef Barac voor Osijek spelen. Met die club schakelde hij in de zomer van 2017 overigens nog PSV uit in de voorronde van de Europa League. Een jaar later, in 2018, vertrok Barac naar Rapid Wien. Daar zou hij drie jaar voetballen, om vervolgens via Sochi naar het eveneens Russische KS Samara te verkassen. Die club verhuurt hem momenteel tot het einde van het seizoen aan Oostende, dat zeventiende staat in de Belgische Jupiler Pro League.