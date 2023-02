Dit is wat Ajax en PSV kunnen verwachten van hun Europese opponenten

Donderdag, 23 februari 2023 om 12:09 • Guy Habets • Laatste update: 12:49

PSV en Ajax strijden donderdagavond om een plekje in de achtste finale van de Europa League. De Eindhovenaren moeten in eigen stadion een 3-0 achterstand tegen Sevilla goed zien te maken, dat waarschijnlijk een aantal spelers rust zal geven en stiekem hoopt dat het tweeluik al gespeeld is. Urs Fischer, de trainer van Union Berlin, weet dat hij dat vanwege de 0-0 tegen Ajax in Amsterdam niet kan doen en kiest voor zijn sterkste formatie.

Sevilla won vorige week in Andalusië met drie doelpunten verschil en dat heeft voor het nodige vertrouwen gezorgd. De Spanjaarden treden vermoedelijk met drie andere spelers aan ten opzichte van het treffen van vorige week, aangezien Nemanja Gudelj geschorst is en Loïc Badé een blessure heeft opgelopen. Fernando en Alex Telles zijn respectievelijk hun vervangers. Bryan Gil, die in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán nog vanaf de aftrap speelde, wordt daarnaast vervangen door Suso. Lucas Ocampos begint weer als reserve.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Sampaoli dus gaat schuiven met zijn elftal, doet Fischer dat zeker niet. De coach van Union voert maar één wijziging door en dat doet hij in het hart van de defensie. Daar zal Timo Baumgartl naar alle waarschijnlijkheid zijn opwachting gaan maken naast Danilho Doekhi en Robin Knoche. Dat gaat ten koste van Diogo Leite, die in de Johan Cruijff ArenA nog in de basis stond. Sheraldo Becker en Morten Thorsby, twee andere spelers met een Eredivisie-verleden, zijn ook weer bij de eerste elf terug te vinden.

PSV en Ajax kunnen zich plaatsen voor de achtste finales van de Europa League, waarvoor vrijdag geloot zal worden. Feyenoord zit al in de koker, omdat de Rotterdammers groepswinnaar werden. De Stadionclub zou nog niet tegen Ajax of PSV kunnen loten, mochten die ploegen doorstoten. Er wordt vrijdag ook geloot voor de achtste finales van de Conference League. Daar zal AZ als groepswinnaar in uit gaan komen.