Rechter wijst vervroegd vrijlatingsverzoek Dani Alves af wegens vluchtrisico

Dinsdag, 21 februari 2023 om 19:05 • Bart DHanis • Laatste update: 20:04

Dani Alves moet langer in de cel blijven, zo heeft de Spaanse rechter dinsdag besloten. Het verzoek om vervroegde vrijlating op borgtocht werd afgewezen vanwege een hoog vluchtrisico. De oud-speler van Barcelona heeft volgens het de rechter in Spanje genoeg financiële middelen om naar zijn geboorteland Brazilië te vluchten. Het Spaanse gerecht kan hem dan op geen enkele manier terughalen, omdat de twee landen geen uitleveringsverdrag hebben.

Dani Alves wordt ervan beschuldigd afgelopen december een vrouw te hebben verkracht in het toilet van een nachtclub in Barcelona. De verdediger wijzigde al vier keer zijn verklaring. Eerder deze maand bekende Alves volgens Marca een 23-jarige vrouw zelfs te hebben gepenetreerd in de nachtclub. Alle voorgaande verklaringen waren volgens Marca om ontrouw te verbergen in het huwelijk met zijn vrouw Joana Sanz. Zij bezocht Alves onlangs nog in de Brians 2-gevangenis in Barcelona, toelichtend dat ze aan zijn zij zou blijven staan. Het onderzoek naar de Braziliaan loopt nog.

Op het moment van zijn arrestatie stond Alves nog onder contract bij het Mexicaanse UNAM Punas. De club besloot echter meteen na zijn arrestatie zijn contract te verscheuren en eist nu een bedrag van meer dan vier miljoen euro van de Braziliaan, en heeft naar verluidt contractueel gezien ook het recht om het bedrag te eisen.

Alves beleefde de beste periode uit zijn carrière in de stad waar hij momenteel wordt vastgehouden. De vleugelverdediger speelde in totaal meer dan vierhonderd keer in het shirt van Barcelona, waarmee hij maar liefst twintig prijzen in de wacht sleepte. 105 keer was Alves in Barcelona aangever bij een doelpunt en 22 keer wist hij zelf het net te vinden. Afgelopen winter was Dani Alves nog aanwezig op het WK in Qatar.