Hans Kraay junior wil extra uitleg van John Heitinga na opvallende uitspraak

Zondag, 19 februari 2023 om 16:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:49

John Heitinga heeft voorafgaand aan het duel met Sparta Rotterdam van zondagmiddag uitleg gegeven over zijn opvallende uitspraak van vorige week. De oefenmeester zei voor aanvang van het Europa League-duel met Union Berlin (0-0) dat 'het spel dat Ajax wil spelen, het allermoeilijkst is dat er is'. Hans Kraay junior sloeg aan op uit de uitspraak van de coach van Ajax. "Is het spel van Ajax moeilijker dan van Feyenoord of PEC Zwolle?", vraagt de verslaggever van ESPN.

"De manier zoals wij willen spelen, speel je hoog op het veld", zegt de oefenmeester van de Amsterdammers nadat hem gevraagd wordt die uitspraak de uit leggen. "Dan moet je heel goed zijn in de kleine ruimtes. Elke slordigheid die je maakt, kan fataal zijn. Dat betekent dat je heel goed met de ruimtes in je rug moet kunnen verdedigen en ook zeker in de breedte."

"We spelen het liefst aanvallend voetbal op de helft van de tegenstander", vervolgt Heitinga. "Dan zeg ik altijd: een blok maken verdedigend is makkelijker dan echt het aanvallen." Kraay junior vraagt vervolgens of het aanvalsspel moeilijk is dan bijvoorbeeld Feyenoord of PEC Zwolle. "Ik ben niet bezig met andere ploegen", antwoordt Heitinga. "Ik ben alleen bezig met mijn eigen ploeg."

Kraay haalt aan dat Heitinga in de rust van de duels met RKC Waalwijk en Union Berlin moest 'repareren'. Eerstgenoemde ploeg leidde halverwege met 0-1 in de Johan Cruijff ArenA, terwijl Union ondanks een 0-0 ruststand het betere van het spel had in Amsterdam. Kraay vraagt daarop of Heitinga 'weleens heeft overwogen om zo te starten zoals hij het repareert in de rust'. "Nou ja, goed. We hebben een taak en dat is om de weg die we zijn ingeslagen moeten doortrekken. Dat is belangrijk en we kiezen vandaag voor deze elf."