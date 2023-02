Sfeer in Sevilla wordt chaotisch: politie pakt PSV-fans aan met wapenstokken

Donderdag, 16 februari 2023 om 19:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:00

De Spaanse politie heeft enkele supporters van PSV hard aangepakt, zo melden diverse Spaanse media. Donderdagavond nemen de Eindhovenaren het in knock-outronde van de Europa League op tegen Sevilla, dat het heenduel in eigen huis speelt. Volgens de berichtgeving zullen er circa 3.400 PSV-fans aanwezig zijn in het stadion, terwijl er in de stad nog veel meer Nederlandse supporters lopen. De afgelopen uren is de sfeer grimmiger geworden en heeft de Spaanse politie moeten optreden, zo blijkt uit beelden van COPE. Wat er precies is gebeurd is vooralsnog onduidelijk, maar meerdere media melden dat PSV-aanhangers zich ‘provocatief’ hebben gedragen.

?? ÚLTIMA HORA | La @Policia carga contra los aficionados del PSV a su llegada al Sánchez Pizjuán ??? Habrá 3.400 aficionados holandeses en las gradas ??? @alonsoriveror ?? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/PDRTwCB4FJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 16, 2023

De toedracht van het harde politieoptreden is vooralsnog onbekend. Wel schrijft onder meer el Desmarque dat PSV-supporters overdag in shirts van Real Betis rondliepen ter provocatie. Verder melden enkele media dat een kleine groep aanhangers de handen ineen geslagen heeft met een groep Betis-supporters om op zoek te gaan naar Sevilla-fans. Of het tot een serieuze confrontatie is gekomen, is onduidelijk.