Sterkhouder slaat ‘hoogst mogelijke salaris’ af bij NAC en vertrekt transfervrij

Maandag, 13 februari 2023 om 13:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:57

Odysseus Velanas vertrekt aan het einde van dit seizoen transfervrij bij NAC Breda. De 24-jarige middenvelder heeft ‘een ultiem bod’ van de club afgeslagen om zijn aflopende contract te verlengen, zo melden de Brabanders op de clubsite. De nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie maakt in een persbericht duidelijk dat Velanas ‘binnen de ruimte van het salarishuis van NAC het hoogst mogelijke salaris werd voorgehouden’.

De rechtspoot, die in de zomer van 2021 transfervrij overkwam van FC Utrecht, is een vaste waarde dit seizoen bij NAC. Velanas was in 25 wedstrijden goed voor veertien doelpunten en vier assists en dus waren de Brabanders er alles aan gelegen om zijn aflopende verbintenis te verlengen om zo een transfervrij vertrek te voorkomen. Een akkoord werd echter niet bereikt omdat de speler volgend seizoen per se Eredivisie-voetbal wil spelen. “Die zekerheid kan NAC hem op dit moment nog niet bieden”, begint de club op de website.

Technisch directeur Peter Maas vindt het jammer dat er geen overeenkomst is bereikt. “Maar zo kan het helaas gaan. We maken het seizoen nu af met Ody en rekenen op zijn optimale inzet in de komende maanden. Onze trainer Peter Hyballa is hierin, net als bij alle overige selectiespelers, uiteraard vrij om zijn eigen beslissingen te nemen”, zinspeelt Maas op een mogelijke reserverol voor Velanas. De middenvelder geeft aan dat hij tot het einde van het seizoen zijn uiterste best blijft doen voor NAC.

“Ik sta onder contract bij NAC, een club die ik graag dien. Er is geen conflict of anderszins een slecht gevoel. De club heeft me echt gerespecteerd met hun laatste aanbod”, begint Velanas. “Toch heb ik voor mezelf de ambitie, om komend seizoen in de Eredivisie te spelen, het zwaarst laten wegen. Zolang ik bij NAC speel, zal ik mijn uiterste best blijven doen voor de club. Ik hoop dan ook op de steun van de supporters.” De rechtspoot speelde in de ruim twee jaar sinds zijn komst tot dusver 61 wedstrijden voor de Parel van het Zuiden, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en tien assists.