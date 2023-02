Vlahovic scoort twee keer op probleemloze avond voor Juventus

Dinsdag, 7 februari 2023 om 22:39 • Bart DHanis • Laatste update: 22:50

Juventus heeft dinsdagavond een eenvoudige overwinning geboekt op Salernitana: 0-3. De ploeg van Massimiliano Allegri wist de voorgaande drie Serie A-duels niet te winnen, maar kwam in het Stadio Archi geen moment in de problemen. Dusan Vlahovic was voor zijn ploeg twee keer trefzeker. Ook Filip Kostic scoorde namens Juventus. Smet op de avond voor de club uit Turijn is het geblesseerd uitvallen van jeugdproduct Fabio Miretti. Dankzij de overwinning op Salernitana klimt Juventus naar de tiende plek op de ranglijst. Salernitana blijft zestiende.

In Salerno kwam Juventus na een klein half uur spelen op een 0-1 voorsprong. Miretti werd door nota bene Juventus-huurling Hans Nicolussi Caviglia neergelegd aan de rand van het strafschopgebied. Dusan Vlahovic schoot de bal vanaf elf meter vervolgens keihard via de binnenkant van de paal binnen: 0-1. Het was voor Vlahovic zijn zevende doelpunt van het seizoen en tevens zijn eerste doelpunt sinds oktober.

Dušan Vlahovic vanaf de stip ?? Fabio Miretti versiert de penalty zelf en de spits schiet binnen#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaJuve pic.twitter.com/g9fgvfgFog — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2023

Miretti, die kort daarvoor nog een strafschop versierde, moest even later na een duel met Lassana Coulibaly het veld per brancard verlaten. Voor hem kwam Nicolo Fagioli in de plaats. Enkele minuten voor rust verdubbelde Juventus de score. Vlahovic dacht een afgeslagen bal af te ronden maar raakte deze volledig verkeerd, waardoor hij voor de voeten van Filip Kostic viel, die hem bij de tweede paal kalmpjes binnenwerkte: 0-2.

Een lucky assist van Dušan Vlahovic ?? Gelukkig weet Filip Kostic te profiteren van de miskleun, 2-0 ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaJuve pic.twitter.com/7Q92rPYM16 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2023

Na rust ging la Vecchia Signora verder waar het gebleven was. Vlahovic tekende vlak na de onderbreking ook voor zijn achtste treffer van het seizoen. De Serviër schoot de bal op aangeven van invaller Nicolo Fagilio vanaf ongeveer zestien meter rechtsonder langs doelman Guillermo Ochoa, die voor de derde keer mocht vissen. Na de derde treffer van Juventus lieten de bezoekers de teugels vieren en kwamen beide clubs, ondanks een aantal kansen, niet meer tot scoren.