Aad de Mos kent geen twijfel en wijst de kampioen van 2023 alvast aan

Dinsdag, 7 februari 2023 om 13:12 • Guy Habets • Laatste update: 14:28

Aad de Mos weet zeker welke club aan het einde van het huidige Eredivisie-seizoen met de schaal in handen staat. Volgens de analist en voormalig trainer is Ajax de gedoodverfde favoriet om onder John Heitinga aan kop van de ranglijst te komen en die positie ook niet meer weg te geven. De Mos zegt tijdens Panenka, een video-item van het Algemeen Dagblad, gecharmeerd te zijn van Heitinga.

Tijdens Panenka maakte De Mos kenbaar dat hij al weet wie er kampioen gaat worden. "Daar hoef je bij mij niet meer mee aan te komen", zegt de gewezen trainer tijdens het telefoongesprek met Hidde van Warmerdam en Sjoerd Mossou van het AD. "Op 14 mei wordt Ajax kampioen. Het gaat me dan niet zozeer om die 1-4 of 0-5 van laatst, maar om de manier van spelen. Dat geeft heel erg veel houvast."

De Amsterdammers staan na twintig speelrondes op de derde plaats in de Eredivisie en kijken tegen een achterstand van drie punten aan op koploper Feyenoord. Ajax speelt nog thuis tegen de Rotterdammers en treft ook AZ nog in de Johan Cruijff Arena. Tegelijkertijd moet de regerend landskampioen ook nog op bezoek bij PSV en FC Twente, maar De Mos verwacht geen problemen. "Alles zit er nu in bij Ajax, ze hoeven echt niet meer te gaan verliezen. Ook niet op de laatste dag tegen Twente. Ik denk echt dat ze nu doorpakken, want het staat als een huis."

Het aanstellen van John Heitinga was volgens de analist een goede zet. "Hij gebruikt de spelprincipes die Ajax altijd moet hanteren weer. Er zijn ook nog twee of drie spelers op de goede plaats gezet en dan kom je gewoon een heel eind. Als je dan ook nog hoog druk zet, word je met dit materiaal gewoon kampioen. Dat is niet zo bijzonder, maar het is wel bijzonder dat ze na al dat puntenverlies nog gewoon meedoen."