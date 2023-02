‘Qua grootte en fans doet de 2. Bundesliga niet onder voor de Eredivisie’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 12:18 • Davey de Laat • Laatste update: 12:29

Jorrit Hendrix maakte deze zomer de overstap van Spartak Moskou naar Fortuna Düsseldorf. De middenvelder voelt zich weer voetballer en is in West-Duitsland herenigd met goede vriend Jordy de Wijs. In gesprek met Voetbalzone blikt Hendrix terug op de eerste seizoenshelft, nieuwe doelstellingen en Feyenoord. “Ik heb het heel erg naar mijn zin. Fortuna Düsseldorf past goed bij me en ik denk ook dat de Duitse competitie mij wel ligt. Het is een mooie club, prachtig stadion en een geweldige aanhang.”

De afgelopen jaren kwam Hendrix slechts mondjesmaat aan spelen toe. In 2021 trok de middenvelder definitief de PSV-deur achter zich dicht. Na 239 wedstrijden in het eerste elftal, drie landstitels en twee Johan Cruijff Schalen was het kind van de club toe aan iets nieuws. Spartak Moskou betaalde zo'n 1,8 miljoen euro voor de controlerende middenvelder, waarna hij in Rusland tot aan 22 wedstrijden kwam. Door de Russische invasie in Oekraïne keerde Hendrix echter eerder dan verwacht terug naar Nederland. Bij Feyenoord vond hij een nieuw avontuur.

Trainer Arne Slot wenste een extra middenvelder toe te voegen aan zijn selectie, maar ook in Rotterdam lagen er niet veel minuten in het verschiet voor Hendrix. In augustus werd de ex-PSV’er transfervrij overgenomen door Düsseldorf en dat was niet zonder reden. “Ik ben hierheen gegaan om veel te spelen, dat is het allerbelangrijkste voor mij. De situatie bij Feyenoord was dermate dat er weinig zicht was op speeltijd. Toen deed deze kans zich voor. Mijn maatje (De Wijs, red.) speelt hier ook, dat hielp natuurlijk wel mee."

De Duitse sportkrant BILD sprak afgelopen zomer van een geheim-klausel in het contract van Hendrix. Hij tekende voor één jaar, maar bij promotie zouden daar nog eens twee jaar extra bijkomen. Of dat haalbaar is, weet de middenvelder nog niet. “Dat moet blijken, maar ik hoop op promotie. We staan nu zesde, vijf punten achter de zone voor play-offs. Ik heb in de eerste seizoenshelft wel beleefd dat iedereen van elkaar kan winnen en we allemaal aan elkaar gewaagd zijn. Zeker in de bovenste regionen. Plus we krijgen ze allemaal nog thuis. Er kunnen leuke dingen gebeuren, maar of het realistisch is moet blijken.”

Na een halfjaar Feyenoord werd duidelijk dat Slot in Hendrix niet iemand zag voor de beoogde basiself. Een vertrek was dan ook onvermijdelijk. “Ik wist wat de situatie was natuurlijk, maar in aanloop naar dit seizoen werd mijn perspectief minder. Ik heb vrij snel de keuze voor mezelf gemaakt om verder te kijken.” Toch neemt hij zijn oud-trainer niks kwalijk en blijven er juist positieve dingen hangen. “Hij heeft een duidelijke visie op het voetbal dat hij wil spelen en kan dat ook goed overbrengen op de groep", complimenteert Hendrix Slot. "Daarnaast wil hij overal de controle over hebben, daar was Arne tactisch heel sterk in. Hij kon bepaalde punten bij de tegenstander goed blootleggen, waar de kansen lagen bijvoorbeeld.”

Na een goede eerste seizoenshelft trok Hendrix deze winter met Düsseldorf richting Spanje voor een trainingskamp. Düsseldorf bezet momenteel de zesde plek met 29 punten uit 19 wedstrijden. De nummers één en twee promoveren rechtstreeks naar de Bundesliga. “Ja, het trainingskamp was lekker. We hebben acht dagen in Marbella gezeten, goede oefenwedstrijden gehad tegen Dortmund en Grasshoppers. We hebben veel kunnen trainen en het was lekker weer, dus lange dagen gemaakt. In zo’n week komt alles aan bod, zowel verdedigend als aanvallend. Gevoelsmatig zijn we klaar voor de tweede seizoenshelft.”