Slot wijst vervangers voor Bijlow, Hartman en Szymanski aan bij Feyenoord

Zondag, 5 februari 2023 om 13:13 • Guy Habets • Laatste update: 13:15

Arne Slot heeft zijn opstelling voor de topper tegen PSV bekendgemaakt. De coach van Feyenoord kan niet beschikken over de geblesseerden Justin Bijlow en Sebastian Szymanski en de zondag ziek afgehaakte Quilindschy Hartman en heeft onder meer basisplaatsen voor Timon Wellenreuther en Quinten Timber. De Rotterdammers kunnen in de topper tegen PSV een belangrijke slag slaan op de ranglijst.

Slot moet drie noodgedwongen wijzigingen doorvoeren ten opzichte van het met 1-1 gelijkgespeelde duel met FC Twente van vorige week. Dat begint al onder de lat: Bijlow brak in aanloop naar de topper tegen PSV zijn pols, waardoor Wellenreuther het doel verdedigt. Ofir Marciano is gepasseerd. In de verdediging is Hartman zondag afgehaakt vanwege ziekte. Hij wordt vervangen door Marcos López. De achterhoede wordt gecompleteerd door Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko.

Op het middenveld ontbreekt Szymanski vanwege een knieblessure, waardoor Timber en aanvoerder Orkun Kökçü voor de creativiteit moeten zorgen. Mats Wieffer is de meest defensieve middenvelder in het elftal van Slot. Voorin geeft Slot de voorkeur aan Igor Paixão, wat betekent dat Alireza Jahanbakhsh op de bank begint. Santiago Giménez en Javairô Dilrosun zijn de andere voorhoedespelers. Braziliaan Danilo moet dus net als Jahanbakhsh genoegen nemen met een plek op de bank.

Feyenoord kan met een overwinning op PSV het gat met de Eindhovenaren vergroten tot zeven punten. Een overwinning van de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij in De Kuip zou echter betekenen dat de titelstrijd ongemeen spannend wordt, want dan is de marge tussen de twee teams nog maar een punt. De wedstrijd in De Kuip wordt gefloten door arbiter Danny Makkelie. De aftrap vindt plaats om 14.30 uur en het duel is live te volgen via ESPN 1.

De opstelling van Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, López; Wieffer, Timber, Kökçü; Paixão, Giménez, Dilrosun.