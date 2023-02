Unibet Uitblinker: een bijzonder hoge quotering voor een goal van Kökçü

Zondag, 5 februari 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal

Feyenoord krijgt zondag PSV op bezoek in De Kuip. De koploper uit Rotterdam wil na twee keer een gelijkspel eindelijk weer eens winnen, terwijl de Eindhovenaren moeten winnen om de titeldroom levend te houden. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Feyenoord - PSV is dit een speciale odd voor een doelpunt van Orkun Kökçü. De reguliere quotering voor een treffer van de middenvelder is 4.40. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 6.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. De maximale inzet is 25 euro. Kökçü is als aanvoerder een van de uitblinkers dit seizoen bij Feyenoord, dat droomt van de eerste landstitel sinds 2017.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Kökçü is wellicht bezig aan zijn laatste maanden als speler van Feyenoord. De pas 22-jarige middenvelder werd in de afgelopen periode gelinkt aan onder meer Benfica, AS Roma, RB Leipzig, Tottenham Hotspur en Leicester City. Voorlopig is de captain van de Rotterdammers de komende maanden gefocust op het binnenhalen van het kampioenschap.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+