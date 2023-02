‘Tekortkoming’ Schreuder niet herkend: ‘Ik vond hem daar juist heel goed in’

Melayro Bogarde werkte bij TSG Hoffenheim samen met Alfred Schreuder. De bij Ajax ontslagen oefenmeester werd hevig bekritiseerd vanwege zijn manier van communiceren met spelers en stafleden. Bogarde zegt zich daar totaal niet in te herkennen en onderhield een warme band met de vijftigjarige Barnevelder. In gesprek met Voetbalzone-verslagagever Kalum van Oudheusden laat de middenvelder van PEC Zwolle zich uit over hun gezamenlijke tijd in Duitsland.

Bogarde werd geboren in Rotterdam en kwam in 2009 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Toen bleek dat er bij de huidige koploper van de Eredivisie weinig uitzicht was op speeltijd in de hoofdmacht, besloot hij de overstap te maken naar Hoffenheim. Na twee jaar maakte Bogarde daar zijn debuut in het eerste elftal onder Schreuder, waarmee hij op dat moment de jongste Nederlandse debutant in de Bundesliga werd met 18 jaar en 2 dagen. Bogarde is Schreuder dan ook dankbaar.

"Ik herinner hem als een hele goede trainer", aldus de middenvelder. "Hij heeft mij goed geholpen. Alles wat je in het profvoetbal moet leren, heeft hij mij bijgebracht. Als je van de jeugd naar de senioren gaat moet je stevig in je schoenen staan. Alfred heeft mij tijdens trainingen vaak dingen uitgelegd. Daar ben ik blij mee. Ik heb ook gelezen dat hij niet zou kunnen communiceren, maar in mijn ogen klopt dat niet. Ik vond dat hij juist goed communiceerde met spelers en stafleden. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het bij Ajax is gegaan."

Dat het avontuur bij Hoffenheim niet is geworden wat Bogarde zich ervan voorgesteld had, komt volgens de middenvelder vooral door de aankoop van nieuwe spelers. "Het seizoen begon goed. Ik kreeg minuten in de Europa League. Maar daarna maakte de trainer andere keuzes", aldus Bogarde. "Er kwamen meer ervaren spelers, waardoor de jonge jongens achteraan moesten sluiten. Sindsdien ben ik steeds minder minuten gaan maken. Dat was een moeilijke tijd."