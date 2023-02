Eredivisie-revelatie open over eenzaamheid bij topclub: ‘Was van binnen kapot’

Ajax, Barcelona, PSV, Liverpool en Lazio. Menig profvoetballer is jaloers op het rijtje clubs dat Bobby Adekanye op zijn 23ste al achter zijn naam heeft staan. In een uitgebreid interview met het Algemeen Dablad vertelt de pijlsnelle buitenspeler van Go Ahead Eagles echter dat zijn voetbalreis hem ook een keerzijde van het leven liet zien: Adekanye kampte met name in Rome met eenzaamheid en greep regelmatig naar de fles. “Ik was van binnen kapot, ik had het gevoel dat niemand mijn talent nog zag en ik voelde me heel eenzaam.”

In de zomer van 2019 besloot Adekanye zijn contract bij Liverpool niet te verlengen, om zo het Italiaanse avontuur bij Lazio aan te gaan. Uiteindelijk speelde de linkspoot vijftien wedstrijden in de hoofdmacht van i Biancocelesti, maar de in Nigeria geboren Nederlander kijkt vooral terug op een zwarte bladzijde in zijn carrière na de komst van trainer Maurizio Sarri. “Ik werd uit de selectie gehaald en was elk weekend vrij. Er werd niet op me gelet, ik voelde me niet goed daar. Ik was jong, had veel geld en begon een beetje roekeloos te worden. Ik raakte het helemaal kwijt.”

Een anekdote over zijn gedrag schetst een goed beeld van de donkere periode in het leven van Adekanye. “Ik ging in mijn eentje naar Parijs voor een dagje, vaak alleen de stad in. Ik dronk, smeet met geld, deed van alles”, aldus de publiekslieveling van Kowet. “Soms kwam ik op trainingen nadat ik maar twee uurtjes geslapen had of nog minder. Dat soort dingen. Ik was van binnen kapot, ik had het gevoel dat niemand mijn talent nog zag en ik voelde me heel eenzaam.”

Adekanye besloot afgelopen jaar dat het genoeg was. “Op een dag kwam ik thuis, best wel dronken, en keek ik mezelf in de spiegel aan. Ik zei dat het moest veranderen. Mijn carrière kon niet eindigen voordat het echt begonnen was. Ik moest mijn ouders terugbetalen voor wat ze voor mij hebben gedaan. Ik heb mijn zaakwaarnemer gebeld en we zijn aan de slag gegaan.” Go Ahead nam het besluit om Adekanye de kans te geven. In Deventer ligt de voormalig jeugdinternational vast tot medio 2024.

De Adelaarshorst voelt na een halfjaar als thuis voor Adekanye, die met vijf doelpunten en vier assists de meest productieve speler is bij Go Ahead. “Ik wil nu voor een langere tijd in Nederland blijven. Hier kennen ze me en ik heb gemerkt dat ze hier meer vertrouwen in mij hebben. Ik wil hier stappen maken, misschien naar een club in de top 3 en dan zien we wel waar ik nog beland.” Van eerdere keuzes in zijn carrière heeft Adekanye geen spijt. “Misschien is mijn carrière pas laat op gang gekomen, maar ik kan de ervaringen die ik heb opgedaan wel gebruiken. Ze helpen mij nu.”