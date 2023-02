Newcastle en Botman maken zich op voor Wembley en treffen mogelijk Ten Hag

Dinsdag, 31 januari 2023 om 23:00 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:49

Newcastle United heeft de finale van de EFL Cup bereikt. Thuis werd Southampton met 2-1 verslagen. Een week geleden eindigde de uitwedstrijd in een 0-1 overwinning voor the Magpies en zodoende plaatste de club zich voor de finale die op Wembley wordt gespeeld. Daarin is het Manchester United van Erik ten Hag naar alle waarschijnlijkheid de tegenstander.

Het gaat Newcastle dit seizoen voor de wind. In de Premier League staat de ploeg keurig derde en door de dubbele winst in het tweeluik met Southampton heeft de ploeg van manager Eddie Howe een serieuze kans op de eerste bekerwinst sinds 1955, toen de FA Cup werd veroverd. Sven Botman stond dinsdagavond wederom in de basis bij Newcastle en speelde de gehele wedstrijd.

Newcastle koos meteen de aanval op St. James' Park en de beloning kwam al snel. Kieran Trippier bediende Sean Longstaff na vijf minuten spelen en laatstgenoemde schoof de 1-0 binnen. Een kwartier later veerde het thuispubliek opnieuw op. Wederom was het publiekslieveling Longstaff die doel trof. Joe Willock ging op avontuur, gaf de bal mee aan Miguel Almirón, en diens teruggetrokken voorzet werd door de 25-jarige Engelsman binnengeschoten: 2-0.

Southampton reageerde vrij snel. Nog voor rust was het Che Adams die met een enorme knal van ruim 25 meter doel trof. Het werd nog even spannend toen Bruno Guimarães tien minuten voor tijd een rode kaart kreeg. Het lukte Southampton echter niet om de gelijkmaker te forceren en een finaleplaats af te dwingen. Manchester United verdedigt op woensdagavond een 3-0 voorsprong tegen Nottingham Forest. Het lijkt zodoende voor de hand te liggen dat de eindstrijd van de EFL Cup tussen Newcastle en United gaat. De finale staat gepland op zondag 26 februari.