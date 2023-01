FC Groningen wil zich deze winter nog versterken met Tsjechisch international

Donderdag, 26 januari 2023 om 16:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:47

FC Groningen wil zich nog voor het einde van de transferwindow versterken met Matej Chalus, zo weet Voetbal International donderdag te melden. De 24-jarige centrale verdediger van Malmö FF is enkelvoudig international van Tsjechië en zou de vierde winterversterking van de Trots van het Noorden moeten worden.

Chalus maakte in de zomer van 2017 de overstap van 1.FK Pribram naar de Tsjechische topclub Slavia Praag. Tijdens zijn dienstverband daar werd de rechtspoot verhuurd aan Mlada Boleslav en zijn oude club Pribram. In 2019 werd hij verkocht aan Slovan Liberec, waarvoor hij 66 duels speelde. In de zomer van 2022 ging hij zijn eerste buitenlandse avontuur aan bij Malmö FF. Voor de Zweden kwam Chalus tot op heden zeventien keer in actie. Met zijn club wist hij vorig jaar beslag te leggen op de Zweedse beker.

De verdediger kwam dit seizoen met Malmö ook uit in de Europa League, maar met nul punten uit zes wedstrijden verliep dat toernooi desastreus. Chalus maakte in november vorig jaar zijn debuut voor de nationale ploeg. Tijdens de vriendschappelijke interland tegen de Faeröer Eilanden (5-0 winst), waarin FC Twente-aanvaller Václav Cerný tot scoren kwam, maakte hij vijf minuten voor tijd zijn debuut voor de Midden-Europeanen. In het daaropvolgende duel met Turkije (2-1 nederlaag) kwam Chalus niet van de bank af.

Groningen versterkte zich eerder deze transferperiode al met een andere centrale verdediger in de persoon van Mats Bech Sörensen. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Brentford. Met de komst van de Deen en de interesse in Chalus speelt de huidige nummer zestien van de Eredivisie in op de naar Feyenoord vertrokken Neraysho Kasanwirjo. Daarnaast versterkte Groningen zich met middenvelders Johan Hove en Aimar Sher. De ploeg van trainer Dennis van der Ree speelt donderdagavond de degradatiekraker tegen SC Cambuur.