Voormalig scheidsrechter Mark Clattenburg ontvlucht Egypte na bedreigingen

Woensdag, 25 januari 2023 om 19:02 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:13

Voormalig scheidsrechter Mark Clattenburg heeft ontslag genomen als voorzitter van de Egyptische scheidsrechterscommissie. Dat bevestigt de Egyptische voetbalbond (EFA) woensdagmiddag op Twitter. De 47-jarige Clattenburg bekleedde de functie sinds afgelopen zomer. Volgens verschillende Britse media is de aanleiding voor het vertrek van Clattenburg flinke kritiek van Al-Zamalek-voorzitter Mortada Mansour, met bedreigingen van fans van Al-Zamalek tot gevolg.

De Engelse Clattenburg, die in juni 2022 werd aangesteld als hoofd van de Egyptische scheidsrechterscommissie, kreeg de afgelopen weken flink wat kritiek van Mansour. Daaronder vielen volgens de BBC onder meer ‘beschuldigingen van persoonlijke aard’. Zo beweerde Mansour volgens The Sun ten onrechte dat Clattenburg zijn vrouw verliet om een relatie met een man te beginnen.

De opmerkingen van de voorzitter van Al-Zamalek zouden hebben geleid tot bedreigingen van fans van die club aan het adres van Clattenburg. Daardoor vreesde de ex-arbiter voor zijn veiligheid en besloot hij ontslag te nemen. Volgens The Sun had Clattenburg bovendien moeite om buitenlandse scheidsrechters te strikken voor grote wedstrijden in Egypte en kreeg de voormalig Premier League-arbiter de afgelopen twee maanden geen salaris uitbetaald.

Clattenburg maakte in 2004 zijn debuut als scheidsrechter in de Premier League. In de jaren die volgden floot hij diverse topwedstrijden, waaronder de Champions League-finale in 2016 (Real Madrid versloeg Atlético Madrid daarin na strafschoppen) en de finale van het EK 2016, waarin Portugal met 1-0 won van Frankrijk. In 2017 hing hij zijn fluit aan de wilgen, om scheidsrechtersbaas te worden in Saudi-Arabië. Daarna was Clattenburg ook nog werkzaam in China en Griekenland.