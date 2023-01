Noa Vahle is na gesprek met Koeman positief over opheffen van boycot

Dinsdag, 24 januari 2023 om 14:02 • Guy Habets • Laatste update: 14:23

Noa Vahle heeft goede hoop dat de boycot van Oranje tegen Veronica snel wordt opgeheven. Dat meldde de verslaggeefster maandagavond tijdens Veronica Offside. Vahle sprak maandag tijdens de perspresentatie van Ronald Koeman één-op-één met de nieuwe bondscoach, iets dat zijn voorganger Louis van Gaal steevast weigerde.

Spelers van het Nederlands elftal boycotten Veronica al sinds juni 2020, toen er onvrede ontstond over de manier waarop er door Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee werd omgegaan met de rel rond rapper Akwasi. Koeman werd door Vahle gevraagd of die boycot nog steeds blijft bestaan. "Ik heb er al over gesproken met een aantal spelers, en ik kan ook zeggen dat we dat met de hele groep gaan bespreken in maart", reageerde de kersverse bondscoach. "Verder kan ik er nog niets over zeggen."

Vervolgens hintte Koeman ook nog eens op het opheffen van de boycot. Het feit dat hij Vahle al één-op-één wilde spreken, in tegenstelling tot Van Gaal, was volgens de trainer al een teken. "De groep gaat er uiteindelijk over, maar ik heb wel mijn mening. Hoop moet je altijd hebben", grapte hij. Die opmerkingen maken dat de verslaggeefster er vertrouwen in heeft dat ze binnenkort ook weer met spelers van het Nederlands elftal mag spreken.

Vahle was tijdens het afgelopen WK in Qatar om namens Veronica verslag te doen van de verrichtingen van het Nederlands elftal. Toen mocht ze alleen op algemene persconferenties vragen stellen aan Van Gaal. "Ik kan hier gewoon mijn werk doen", liet ze weten aan Voetbalzone. "Je bent natuurlijk best wel beperkt in wat je mag: ik heb Louis van Gaal nog nooit gesproken, moet ik eerlijk zeggen. De spelers mag ik niet spreken, want het programma wordt geboycot. Maar we kunnen volgens mij wel genoeg maken, dus het gaat prima."