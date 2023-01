Bale bevestigt 2 weken na pensioen al deelname aan professionele golfwedstrijd

Dinsdag, 24 januari 2023 om 09:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:12

Gareth Bale staat voor zijn debuut in het profgolf. De voormalig vleugelaanvaller, die amper twee weken geleden zijn voetbalpensioen aankondigde, heeft zijn deelname aan een PGA Tour-wedstrijd bevestigd via Instagram. Komende maand zal Bale het onder meer opnemen tegen nummer tien van de wereld Matt Fitzpatrick, met als inzet een prijzenpot van bijna 8,3 miljoen euro.

Op 9 januari bracht Bale naar buiten dat hij op 33-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière zou zetten De zomer daarvoor was hij nog een Amerikaans avontuur aangegaan bij Los Angeles FC. De verhuizing komt Bale niet slecht uit, daar zijn volgende sportieve uitdaging zich in Californië afspeelt. De Welshman neemt het in de AT&T Pebble Beach Pro-Am – een wedstrijd behorend tot de prestigieuze PGA Tour – op tegen onder meer Fitzpatrick, alsook Jordan Spieth (nummer vijftien van de wereld) en voormalig nummer één van de wereld Luke Donald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De inzet is een prijzenpot van maar liefst negen miljoen dollar, omgerekend zo'n 8,3 miljoen euro. Ook acteurs Bill Murray en Jason Bateman en rapper Macklemore behoren tot de deelnemers aan het toernooi. Dat Bale zich waagt aan een professioneel golftoernooi mag niet verrassend heten. De oud-vleugelflitser poseerde eind 2019 na een wedstrijd Wales met de inmiddels fameuze vlag met het opschrift 'Wales. Golf. Madrid. In that order.'. Dat was een verwijzing naar een uitspraak van Real Madrid-legende Predrag Mijatovic, die een soortgelijke uitspraak deed over de prioriteiten van Bale in zijn tijd bij de Koninklijke.

De 111-voudig Welsh international gaat het niet makkelijk krijgen in Californië. Naar verluidt heeft Bale een handicap van 2, wat hem een bovengemiddelde amateur maakt, maar nog geen prof. Vooruitgang heeft hij wel geboekt: in 2020 zei hij nog op een handicap van '3 of 4' te spelen in gesprek met Erik Anders Lang.