Kane tikt de 266 (!) doelpunten aan en is gedeeld topscorer aller tijden

Maandag, 23 januari 2023 om 23:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:47

Tottenham Hotspur heeft zich maandagavond enigszins hersteld van de nederlagen tegen Arsenal (0-2) en Manchester City (4-2). Manager Antonio Conte zag zijn elftal met 0-1 winnen op bezoek bij de Londense stadgenoot Fulham. Harry Kane scoorde en is nu gedeeld topscorer aller tijden van Tottenham met 266 doelpunten. Het record was tot nu toe alleen in handen van de in 2021 overleden clubicoon Jimmy Greaves.

Kane, die zijn driehonderdste wedstrijd speelde voor Tottenham in de Premier League, zag Fulham beter starten op Craven Cottage. Hugo Lloris, die laatst tegen Arsenal blunderde, was echter alert met reddingen op inzetten van onder meer Bobby Decordova-Reid en Harrison Reed. Kenny Tete maakte ondertussen de nodige meters op de rechterflank bij Fulham. Het mocht niet baten voor de thuisclub, want in blessuretijd van de eerste helft vond Kane het net. De aanvaller draaide slim weg van zijn bewaker Tim Ream en krulde de bal van net buiten de zestien prachtig in de verre hoek: 0-1.

266 doelpunten voor Tottenham Hotspur ?? Harry Kane is hierdoor gedeeld clubtopscorer ?????????? ???????????? ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/mNXzucHQJ4 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 23, 2023

Kane had na bijna een uur spelen topscorer aller tijden kunnen worden, maar zijn kopbal werd op katachtige wijze uit het doel gehouden door Bernd Leno. Fulham gaf ook na rust vol gas, maar het ontbrak the Cottagers aan stootkracht. Aanvalsleider Aleksandar Mitrovic was niet bepaald gelukkig met zijn kopballen. Kane schoot nog een keer net naast en een minuut later, met nog tien minuten op de klok, werd Tete naar de kant gehaald. De tijd begon inmiddels te dringen voor Fulham, dit seizoen als promovendus een van de revelaties in de Premier League.

Tottenham hield mede dankzij een goede redding van Lloris in de slotminuut stand in de slotfase in West-Londen en verstevigt dankzij de minieme zege de vijfde plaats. Het vizier van the Spurs gaat nu op vrijdag, wanneer Preston North End uit de Championship de opponent is in de vierde ronde van de FA Cup. Kane kan in de bekerwedstrijd het record van Greaves verbreken, al is het afwachten of Conte de topschutter vanwege het drukke programma geen rust gunt.