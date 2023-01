FC Twente gaat Ajax op ranglijst voorbij met comfortabele zege op FC Utrecht

Zondag, 22 januari 2023 om 16:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:19

FC Twente heeft zondagmiddag zijn ongeslagen status in eigen huis weten te behouden. De ploeg van trainer Ron Jans was in De Grolsch Veste met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. Vaclav Cerny en Virgil Misidjan waren namens de Tukkers trefzeker. Door de overwinning komt Twente op 34 punten en wipt het over Ajax heen. AZ kan de derde plek later op de dag met een overwinning op Fortuna Sittard weer overnemen.

Twente moest het in eigen huis stellen zonder Michal Sadílek, die ontbrak vanwege een liesblessure, terwijl Wout Brama nog niet wedstrijdfit was. De Tsjechische middenvelder werd vervangen door Mathias Kjolo. Wout Brama bleek daarnaast nog niet fit genoeg om tegen zijn oude ploeg aan te treden. Bij FC Utrecht waren Jens Toornstra en Sander van de Streek twijfelgevallen. Beiden bleken uiteindelijk niet fit genoeg om op de bank te starten. Othmane Boussaid en Luuk Brouwers konden daardoor rekenen op een basisplaats.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De thuisploeg had in het eerste bedrijf het overwicht, al leidde dit niet direct tot grote kansen. Via Ricky van Wolfswinkel, die net naast schoot en een slap schot van Cerny deelden de Tukkers enkele speldenprikken uit. Beide ploegen leken genoegen te nemen met een 0-0 ruststand, echter sloeg Cerny in de blessuretijd van de eerste helft alsnog toe. Modibo Sagnan liep zichzelf vast op het middenveld, waarna Ramiz Zerrouki de Tsjechische aanvaller oog in oog met doelman Vasilios Barkas.

De bezoekers kropen direct na rust iets meer uit hun schulp. Het leidde tot een enorme kans voor Bas Dost. Een van richting veranderde bal kwam voor de voeten van de spits, die de bal vervolgens van dichtbij alleen niet tussen de palen kreeg. FC Twente nam hierna de wedstrijd weer in handen. Misidjan had een voorzet op maat in huis op Ricky van Wolfswinkel. De spits kroop goed voor zijn directe tegenstander, maar zag zijn kopbal net naast het doel gaan.

Een minuut later was de 2-0 alsnog een feit. Gijs Smal gooide de bal snel in naar Misidjan, die gemakkelijk uit de rug van Boussaid kon weglopen. De vleugelaanvaller stoomde het zestienmetergebied in en vond hierna door de benen van Mike van der Hoorn de lange hoek. Cerny kreeg in de slotfase nog de kans om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. De aanvaller kwam naar binnen, maar schoot rakelings voorlangs.