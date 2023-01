Kane schiet Spurs op briljante wijze langs derdedivisionist en nadert mijlpaal

Zaterdag, 7 januari 2023 om 15:24 • Wessel Antes • Laatste update: 15:35

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag in de derde ronde van de FA Cup een minimale zege geboekt op derdedivisionist Portsmouth FC: 1-0. Pas na rust wist aanvoerder Harry Kane zijn elftal op sleeptouw te nemen met een heerlijk doelpunt. De 29-jarige spits is nog één doelpunt verwijderd van het clubrecord van Jimmy Greaves, die in de jaren zestig 266 doelpunten maakte voor de Spurs.

Hoewel Portsmouth twaalfde staat in de Football League One, het derde niveau van Engeland, begon manager Antonio Conte zoals gebruikelijk met sterspelers Kane en Heung-min Son in de basis. Verder wijzigde de Italiaanse manager zijn elftal op maar liefst zeven plekken. Zo werd onder meer Hugo Lloris vervangen door bekerdoelman Fraser Forster, terwijl voormalig Ajacied Davinson Sánchez juist de kans kreeg om zich te bewijzen in een driemansdefensie.

Zoals verwacht was het balbezit in de eerste helft voor de Spurs, al wist Pompey de thuisploeg knap op afstand te houden. Kane en Son wisten maar nauwelijks voor gevaar te zorgen, waardoor Bryan Gil in het eerste bedrijf de gevaarlijkste aanvaller was aan de zijde van Tottenham. Vlak voor rust knikte Sánchez een goede voorzet van Ryan Sessegnon over het doel van keeper Joshua Griffiths heen.

Pas na rust wist Kane op heerlijke wijze de ban te breken, nadat Emerson Royal eerder zijn inzet op de paal zag belanden. De Engelse superspits zocht de combinatie op met Sessegnon en plaatste de bal vervolgens van buiten de zestien in de verre hoek achter Griffiths: 1-0. Na de openingstreffer kreeg Portsmouth het zwaarder in Noord-Londen. Daardoor bekert Tottenham zonder al te veel moeite door in de FA Cup.

Uitslagen overige Premier League-clubs:

Crystal Palace - Southampton 1-2

Gillingham FC (Football League Two) - Leicester City 0-1