Pelova vertrekt na ruim drie jaar bij Ajax en heeft droomtransfer te pakken

Vrijdag, 6 januari 2023 om 20:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:27

Victoria Pelova vervolgt haar carrière bij Arsenal. Ajax maakt vrijdag op de clubwebsite bekend dat de 23-jarige aanvallende middenvelder per direct de overstap maakt naar Londen. Bij Arsenal, de huidige nummer twee van de Engelse Women’s Super League, treft Pelova onder meer landgenoot Vivianne Miedema.

“Ik besef het nu nog niet, maar zodra ik in het vliegtuig stap komen de tranen misschien”, vertelt Pelova op de clubwebsite van Ajax. “Het afgelopen halfjaar was geweldig. Het team was zo leuk, de jonkies zijn zo leuk, alles klopte gewoon. Ik heb elke minuut genoten, zelfs op trainingen. Ik ga mijn teamgenoten enorm missen.” Ajax bezet momenteel de tweede plek in de Azerion Vrouwen Eredivisie, op drie punten van koploper FC Twente. In april van vorig jaar veroverde Pelova met Ajax de KNVB Beker, door PSV met 2-1 te verslaan.

Ook Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax, reageert op de website van Ajax op de overstap van Pelova. "Ik ben ontzettend blij voor Victoria dat zij deze prachtige transfer maakt. Zij is altijd duidelijk geweest in haar wens om ooit naar het buitenland te gaan en wij hebben beloofd haar hierin te steunen. Die talentontwikkeling is iets waar we binnen Ajax voor staan. Natuurlijk gaan we haar enorm missen, maar ik wens haar alle succes in Londen”, aldus Koster.

De in Delft geboren Pelova maakte medio 2019 de overstap van ADO Den Haag naar Ajax. Sindsdien speelde ze 86 duels voor de Amsterdammers, waarin ze veertien keer trefzeker was. Afgelopen zomer besloot Pelova Ajax nog trouw te blijven, ondanks interesse van verschillende buitenlandse clubs. Ze verlengde haar contract toen met één seizoen, tot medio 2023.