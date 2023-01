‘Heracles gaat de transfermarkt op en doet zaken met AS Roma’

Dinsdag, 3 januari 2023

Heracles Almelo staat op het punt Antonio Satriano van AS Roma in te lijven. Dat meldt sportjournalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia. De clubs zouden al overeenstemming hebben bereikt over de negentienjarige spits, die uit de jeugdopleiding van de Romeinen komt. Voordat hij in de hoofdstad terechtkwam, speelde Satriano in de jeugd van Crotone.

Satriano is een 1.85 meter lange spits die uitkomt voor Roma Onder-19 in de Primavera 1-jeugdcompetitie. In de eerste seizoenshelft was hij goed voor negen treffers en twee assists in twaalf wedstrijden. Hij kwam één keer uit voor Italië Onder-20. Over het eventuele transferbedrag en de duur van een contract is nog niets bekend. Het zou wel gaan om een definitieve transfer.

Het is niet de eerste keer dat Heracles in de Italiaanse vijver vist. In de persoon van Giacomo Quagliata, die tussen 2020 en 2022 tot 58 wedstrijden kwam voor de Almeloërs, had Heracles in het recente verleden al eens een Italiaan onder contract. Quagliata kwam tot slechts één treffer en vijf assists voordat hij afgelopen zomer voor twee miljoen euro aan Cremonese werd verkocht. Bij die club staat overigens ex-Heraclied Cyriel Dessers onder contract.

Heracles voert op dit moment de ranglijst aan in de Keuken Kampioen Divisie. In achttien wedstrijden vergaarden zij 43 punten. Met Emil Hansson (dertien), Samuel Armenteros en Nikolai Laursen (beiden tien) heeft de club een uiterst trefzekere voorhoede. De verwachting is dan ook dat Satriano gehaald is voor de langere termijn. De voorsprong van Heracles op nummer twee PEC Zwolle bedraagt vijf punten. De Almeloërs speelden wel één wedstrijd meer.