Slot bespreekt twee oudgedienden die onhaalbaar zijn voor Feyenoord

Zondag, 1 januari 2023 om 20:52 • Wessel Antes • Laatste update: 20:55

Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum zullen op korte termijn nog niet terugkeren bij Feyenoord, zo concludeert Arne Slot in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. Volgens de 44-jarige hoofdtrainer zijn spelers van dat kaliber momenteel onhaalbaar voor de Rotterdamse club. Waar Ajax en PSV in het recente verleden investeerden in spelers zonder restwaarde, is dat voor Feyenoord simpelweg nog niet mogelijk volgens Slot.

Hoewel Feyenoord momenteel koploper in de Eredivisie is zijn de verschillen in financiën met Ajax en PSV nog altijd groot, zo zegt Slot. “PSV haalde Luuk de Jong en Ajax haalde Daley Blind en Dusan Tadic. Investeringen zonder restwaarde. Dat punt moet Feyenoord, los van die drie namen natuurlijk, ook bereiken en hopelijk ben ik er dan nog bij. Als wij nu zo’n investering doen en het pakt niet goed uit, dan is het ijs bij Feyenoord opeens weer een heel stuk dunner.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dirk Kuijt en Robin van Persie keerden in de afgelopen jaren nog wel terug in Rotterdam-Zuid, al was dat op latere leeftijd. De komst van de dertigjarige De Vrij en de 32-jarige Wijnaldum is momenteel nog ver verwijderd. “Wij moeten het hebben van clubliefde, we kunnen nooit in de buurt komen van salarissen die spelers nu nog bij topclubs verdienen. Daarom zijn de namen van Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum op dit moment voor beide partijen absoluut niet realistisch. Onmogelijk gewoon, maar ergens in de toekomst moeten we spelers kunnen aantrekken die prijzen hebben gewonnen.”

De Vrij loopt aankomende zomer uit zijn contract bij Internazionale en staat volgens Voetbal International op de radar bij onder meer Tottenham Hotspur en Atlético Madrid. Wijnaldum, die momenteel op huurbasis speelt voor AS Roma, ligt bij Paris Saint-Germain nog vast tot medio 2024. De Romeinen kunnen de 86-voudig international aan het einde van dit seizoen definitief overnemen, waardoor Wijnaldum tot medio 2025 aan de club verbonden zou zijn. Feyenoord informeerde onlangs tevergeefs naar De Vrij, die het seizoen wil afmaken bij Inter.