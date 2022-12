Mazraoui volgt barmhartig voorbeeld van Ziyech en geeft WK-premies weg

Woensdag, 28 december 2022 om 17:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:23

Noussair Mazraoui doneert, net als Hakim Ziyech, zijn volledige WK-bonus die hij ontving nadat Marokko de halve finale van het mondiale eindtoernooi bereikte. De 25-jarige verdediger van Bayern München verdiende in Qatar liefst 280.000 euro aan premies, wat hij volledig overmaakt aan goede doelen in Marokko. Ziyech deed eerder hetzelfde met zijn WK-bonus van 325.000 euro.

De spelmaker van Chelsea gaf een deel daarvan aan de staf van de Leeuwen van de Atlas, terwijl het grootste gedeelte naar arme gezinnen in Marokko ging. Ziyech heeft de premies die hij van de Marokkaanse bond krijgt overigens nog nooit in eigen zak gestoken. Sinds zijn interlanddebuut in 2015 geeft de aanvaller annex middenvelder steevast zijn bonussen weg aan mensen die het beter kunnen gebruiken dan hijzelf.

Zo gaf Ziyech na de Afrika Cup in 2019, toen Marokko in de achtste finale na strafschoppen werd uitgeschakeld door Benin, zijn volledige premie aan een organisatie die Marokkaanse kankerpatiënten helpt. Beide ex-Ajacieden kenden een zeer succesvol WK in Qatar. Ziyech begon in elke wedstrijd aan de aftrap, waarbij hij in de troostfinale tegen Kroatië (2-1 verlies) de aanvoerdersband droeg.

Mazraoui moest de kwart- en troostfinale aan zich voorbij laten gaan wegens een spierblessure, maar speelde in de halve finale tegen Frankrijk (2-0 verlies) wel één helft mee. De vleugelverdediger verliet Ajax afgelopen zomer transfervrij voor Bayern, waar hij een moeizame start van het seizoen kende. In de periode vóór de WK-break speelde hij zich echter in de basis onder trainer Julian Nagelsmann.