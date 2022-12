Feyenoord sluit trainingskamp af met nederlaag tegen nummer drie van Ligue 1

Vrijdag, 16 december 2022 om 17:24 • Wessel Antes • Laatste update: 17:30

Feyenoord heeft de trainingsweek in het Portugese Lagos afgesloten met een nederlaag tegen Stade Rennes: 2-1. De Rotterdamse club kwam vroeg op achterstand door een doelpunt van Arnaud Kalimuendo, maar wist via Orkun Kökçü snel langszij te komen. Tien minuten voor tijd tekende Matthis Abline vanaf de strafschopstip voor een Franse zege.

Aangezien WK-ganger Justin Bijlow nog altijd van zijn vakantie in Dubai geniet, stond Timon Wellenreuther onder de lat bij Feyenoord. De verdediging werd gevormd door Marcus Pedersen, Dávid Hancko, Jacob Rasmussen en Marcos López. Op het middenveld koos Arne Slot voor Kökçü, Quinten Timber en Javairô Dilrosun. Voorin moesten Patrik Wålemark, Santiago Giménez en Igor Paixão voor het Rotterdamse gevaar zorgen.

Al na zes minuten kwam Feyenoord in de problemen, toen de bal na matig uitverdedigen van Hancko en Timber plotseling voor de voeten van Kalimuendo belandde. De twintigjarige spits wist Wellenreuther vervolgens via de binnenkant van de paal te verschalken: 1-0. Zeven minuten later waren de Fransen aan de andere kant ook slordig, toen de bal ineens werd ingeleverd bij Giménez, die het overzicht bewaarde en Kökçü wist te bereiken. De aanvoerder van Feyenoord schoot de bal vervolgens met zijn binnenkant beheerst achter keeper Dogan Alemdar: 1-1.

Waar Slot afgelopen dinsdag tegen Strasbourg (0-1 winst) na rust tien spelers wisselde, voerde hij vrijdag in de rust maar twee wijzigingen door. Paixão en López werden vervangen door Alireza Jahanbakhsh en Quilindschy Hartman. Na een uur spelen werd het elftal een stuk jeugdiger, toen Mimeirhel Benita, Milan Hokke, Antoni Milambo, Ezequiel Bullaude, Mohamed Taabouni, Jaden Slory en Leo Sauer allen hun opwachting mochten maken. In de tachtigste minuut moest Feyenoord alsnog buigen na een vermeende handsbal van Benita. Vanaf elf meter faalde Abline niet: 2-1. Zodoende sluiten de Rotterdammers het trainingskamp in Portugal af met een nederlaag.