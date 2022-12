Burak Yilmaz keert mogelijk al terug naar Turkije

Donyell Malen geniet belangstelling van Sevilla. De 23-jarige WK-afvaller van Oranje zou in Andalusië de opvolger moeten worden van Kasper Dolberg. (El Desmarque)

Gabriel Martinelli wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Barcelona. De 21-jarige vleugelspeler van Arsenal moet in Catalonië een van de nieuwe sterren worden. (Diario Sport)

(Fanatik)

Het is echter nog maar de vraag of de 37-jarige Fortuna Sittard-spits zijn traject in Nederland vroegtijdig wil stopzetten.