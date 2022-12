Van der Gijp: ‘Waar gaat dat over, man? Wat kan jou dat nou schelen?’

Zondag, 4 december 2022 om 11:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:06

René van der Gijp vond het Nederlands elftal zaterdag helemaal niet zo slecht spelen in de eerste helft van het duel met de Verenigde Staten. De vaste tafelgast van De Oranjewinter snapt dan ook niet waarom Marco van Basten zo negatief was in de rust van de wedstrijd in de achtste finale van het WK. Van der Gijp probeert de analyse van de voormalig topaanvaller met een kwinkslag te duiden.

"Als Van Basten commentaar geeft bij de NOS, zullen we er dan niet Stichting Korrelatie onder zetten?", zegt Van der Gijp tot hilariteit van het publiek in de studio. "Als je eventueel jezelf iets aan wil doen, dat je dan kan bellen. Waar gaat dat over, man? Je wint met 3-1, wat kan jou dat nou schelen?" Presentator Wilfred Genee had door het commentaar van Van Basten het gevoel dat Nederland bij rust met 4-0 achterstond. Johan Derksen is ook enigszins verrast door de negatieve houding richting Oranje: "Wij zijn altijd kritisch."

Van Basten zei in rust van de ontmoeting met de Verenigde Staten vooral 'als Nederlander' blij te zijn met de tussenstand. "Maar als voetballiefhebber vraag ik me echt af: waar zit ik naar te kijken? De aftrap gaat gelijk terug naar de keeper en we stonden stil. We deden helemaal niks. Er gebeurde helemaal niks, afgezien van de twee momenten die tot goals leidden. Geen initiatief, helemaal niks."

Het druist volgens Van Basten ook in tegen de filosofie van de bondscoach. "Om het op zijn Van Gaals te zeggen, want hij spreekt dan over 'hoofdmomenten'. Balbezit: geen beweging, niks vooruit. Omschakelmoment naar balbezit tegenstander: geen enkele reactie, niemand geeft druk. Balbezit tegenstander: doen we ook niks. En als we dan omschakelen naar balbezit kun je gelijk naar voren, en dat hebben we twee keer goed gedaan. Dat was het", aldus de kritische Van Basten.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl