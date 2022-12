Van der Gijp: ‘Die twee kunnen er he-le-maal niks van! Geen gezicht!’

Zaterdag, 3 december 2022 om 22:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

René van der Gijp vindt dat er niets aan te merken is op de prestatie van Oranje op het WK tegen de Verenigde Staten (3-1 winst). De analist gaat niet mee in de kritiek van onder meer Marco van Basten op het karige veldspel in de eerste helft en prijst de tactiek van Louis van Gaal. "Ik vond de eerste helft ook goed. Kijk, ze lieten die twee centrumverdedigers vrij. Die konden er he-le-maal niks van", zegt Van der Gijp in De Oranjewinter.

Tim Ream (Fulham) en Walker Zimmerman (Nashville SC), de centrumverdedigers waar Van der Gijp op doelt, hadden het zichtbaar moeilijk met het vele balbezit dat ze kregen. "En dan kom je 1-0 voor... Soms loopt een wedstrijd anders dan je gepland had. Dus je maakt 1-0 en je laat die centrumverdedigers vrij. Wat doen zij? Die spelen hem naar elkaar, dan weer naar elkaar, dan weer, en dan spelen ze hem naar Virgil van Dijk."

"Elke keer als Oranje de bal verliest komt-ie bij die twee, want dat zijn de enigen die vrijstaan. Ze betrokken de keeper er nog bij... Maar het was gewoon lachwekkend. Geen gezicht!" Van Basten was zeer kritisch op met name het spel van Oranje in balbezit, maar Van der Gijp heeft geen klachten. "Blijf gewoon staan. Zo kun je negentig minuten lang kijken."

Van der Gijp was na de groepswedstrijd tegen Ecuador (1-1) kritisch op Denzel Dumfries, die toen in zijn ogen te diep speelde. Zaterdag blonk de rechtsback met twee assists en een goal uit tegen de VS. "Ik wil mijn gelijk niet halen, want dat interesseert me niks, maar die Dumfries... als hij er kan komen, dan breekt hij door de Chinese muur, hè?", lacht Van der Gijp. "Wat was hij goed! Het is een lust voor het oog, ook de energie die hij uitstraalt, daar word je toch hartstikke blij van?"

Dick Advocaat, eveneens aanwezig, heeft een verklaring waarom Dumfries beter was dan in de poulefase. "De eerste drie wedstrijden konden de backs niet opkomen, omdat de tegenstander met vijf man speelde. Nu speelden ze tegen een viermansdefensie en was er continu ruimte. Die krijgen ze tegen Argentinië niet, hoor", blikt Advocaat alvast vooruit op de kwartfinale. De Argentijnen wonnen zaterdagavond van Australië (2-1).