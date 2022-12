Boze Suárez gaat los op Instagram na uitschakeling: ‘Ze respecteren ons niet'

Zaterdag, 3 december 2022 om 17:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:30

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Luis Suárez heeft andermaal zijn boosheid geuit na de uitschakeling op het WK. De 35-jarige spits schrijft dat Uruguay ‘niet wordt gerespecteerd’. “Afscheid nemen van het WK doet heel veel pijn, maar we hebben gemoedsrust omdat we weten dat we ALLES GEGEVEN hebben voor ons land”, aldus Suárez. “Ik ben trots om URUGUAYAANS te zijn, ook al RESPECTEREN ZE ONS NIET. Dank aan alle Uruguayanen die ons in alle uithoeken van de wereld hebben gesteund!”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Suárez kwam met zijn land één doelpunt tekort om verder te gaan op het WK en keek daar de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert op aan. "Ik ben teleurgesteld, maar ook boos", zei hij na afloop na de 0-2 zege op Ghana tegenover Channel 12.

"Ik ben boos dat we er vandaag uit gaan, terwijl we nu wél presteren en winnen", vervolgde Suárez, die met Uruguay teleurstelde in de eerste twee duels (0-0 tegen Zuid-Korea, 2-0 verloren van Portugal). "We kijken kritisch naar onszelf in die wedstrijden. Daardoor hadden we vandaag deze moeilijke uitgangspositie." Uruguay leek vrijdag de tweede plek in Groep H te gaan grijpen, maar een doelpunt van Zuid-Korea tegen Portugal (2-1 winst) zette de poule compleet op zijn kop. Uruguay had in de laatste tien minuten plots weer een goal nodig, maar maakte die niet.

Suárez is teleurgesteld in arbiter Siebert, die in de tweede helft een penalty gaf aan Darwin Núñez, maar die na het bekijken van de beelden introk. Ook Edinson Cavani claimde in de slotminuten een strafschop, die Uruguay naar de volgende had kunnen brengen. "Die van Darwin was heel duidelijk en ik zag dat Edi werd afgesneden", oordeelde Suárez. "Het zijn geen excuses, maar er gebeuren ongelooflijke dingen op het WK."



Ook de FIFA speelt een kwalijke rol volgens Suárez. "Dit zijn situaties die de FIFA beter zou moeten uitleggen", aldus de voormalig Ajacied, die zijn tranen na het eindsignaal de vrije loop liet. "Ik wilde mijn kinderen het veld ophalen, maar iemand van de FIFA zei dat het niet mocht. Ik zag laatst dat de Franse spelers dat wel mochten met hun kinderen. Waarom zij wel? De FIFA is altijd tegen Uruguay."