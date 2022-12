Verbazing om vermoeidheid Oranje-spelers: ‘Dan wil je toch vlammen?'

Zaterdag, 3 december 2022 om 14:36 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:38

Dwight Lodeweges was ruim anderhalf jaar geleden onderdeel van de technische staf van toenmalig Oranje-bondscoach Frank de Boer op het EK. De 65-jarige oefenmeester was destijds de assistent van De Boer, maar is momenteel werkzaam voor VVOG in de Derde Divisie Zaterdag. Lodeweges blikt in gesprek met Voetbal International terug op het teleurstellende EK van afgelopen zomer.

Nederland kwalificeerde zich na overwinningen op Oekraïne (3-2), Oostenrijk (2-0) en Noord-Macedonië (0-3) zeer eenvoudig voor de achtste finale van het toernooi, voordat het compleet mis ging tegen Tsjechië. Een rode kaart van Matthijs de Ligt na een handsbal bleek het startschot van een rampzalige slotfase, waarin Oranje twee doelpunten moest incasseren en werd uitgeschakeld. “Na dat EK was ik ongelooflijk teleurgesteld. Er had meer in gezeten voor ons”, begint Lodeweges.

De Boer hanteerde, net als Louis van Gaal op het WK in Qatar, een 5-3-2 systeem. “Achteraf denk ik dat we toch niet het juiste systeem te pakken hadden”, zegt diens ex-assistent-trainer. “Ook was ik verbaasd over de vermoeidheid van een aantal spelers tegen Tsjechië. Een achtste finale op het EK, dan wil je toch vlammen? Dat zag ik niet echt. Lag het dan toch aan de hitte? Hadden we eerder naar Hongarije moeten reizen om te acclimatiseren?”, vraagt Lodeweges zich hardop af. Ook nu is er discussie over het 5-3-2 systeem. Van Gaal houdt, ondanks het matige veldspel van Oranje, echter vast aan zijn formatie.

Lodeweges herkent dat uit zijn eigen periode bij het Nederlands elftal. “Omdat we bij Oranje over veel goede verdedigers en opkomende backs beschikten, speelden we onze wedstrijden in 3-5-2 of 5-3-2. Het liep alleen niet lekker: we konden niet dominant genoeg zijn. Een beetje zoals Nederland op het huidige WK.” De ex-assistent-trainer werd door bondscoach Ronald Koeman, die vóór zijn vertrek naar Barcelona de eindverantwoordelijke was bij Oranje, samen met Kees van Wonderen naar het WK in Rusland gestuurd om andere landen te bestuderen. Het tweetal was onder de indruk van België en raadde Koeman aan om over te gaan op hetzelfde 4-3-3 systeem, wat hij deed. De Boer koos bij zijn komst echter voor 5-3-2. “Die manier van spelen lieten we helemaal los. Ik vond dat jammer, maar had wel ingestemd”, sluit Lodeweges af.