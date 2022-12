Szczesny onthult opmerkelijk onderonsje met Messi voorafgaand aan penalty

Donderdag, 1 december 2022 om 14:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:42

Wojciech Szczesny wist zich woensdagavond ondanks een 2-0 nederlaag met Polen tegen Argentinië toch te onderscheiden. De 32-jarige doelman van Juventus pakte in de eerste helft een strafschop van Lionel Messi, maar verloor daardoor wel honderd euro. Szczesny gaf na afloop van het duel namelijk aan dat hij een weddenschap sloot met de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar.

Aan het einde van de eerste helft legde scheidsrechter Danny Makkelie – op advies van videoscheidsrechter Pol van Boekel – de bal op elf meter. Szczesny zat mis bij een voorzet vanaf de linkerflank en raakte bij zijn poging de bal weg te boksen Messi licht op het gezicht. De Poolse sluitpost was ervan overtuigd dat Makkelie geen strafschop zou geven en sloot daarom een weddenschap met Messi. “Ik sprak voor de penalty met hem en zei dat ik voor honderd euro wilde wedden dat de scheidsrechter geen strafschop ging geven.”

Wojciech Szczesny on his bet with Lionel Messi ????pic.twitter.com/kJhf4SU0Fh — SPORTbible (@sportbible) November 30, 2022

Makkelie deed dat dus wel. “Ik heb die weddenschap verloren”, lacht Szczesny. “De scheidsrechter besloot anders en dat is prima. Ik kon me daardoor weer laten zien.” De ex-doelman van onder meer Arsenal en AS Roma stopte in de gewonnen wedstrijd tegen Saudi-Arabië (2-0) een strafschop van Salem Al-Dawsari en maakt zijn naam als penaltykiller dit toernooi daardoor meer dan waar. Messi hoeft Szczesny echter geen tikkie te sturen voor de gewonnen weddenschap. “Ik ga hem echt niet betalen, hoor. Ik denk niet dat Messi zich druk hoeft te maken om honderd euro”, lacht de keeper.

Polen wist zich ondanks de nederlaag tegen Argentinië op doelsaldo te plaatsen voor de achtste finale van het WK. Het land overleeft de groepsfase van een mondiaal eindtoernooi daardoor voor de eerste keer sinds 1986. “Dit is heel groot. Je had de kleedkamer eens moeten zien”, zegt Szczesny. “Iedereen is moe. We hadden niet genoeg energie meer om het te vieren na afloop. Het is een droom die uitkomt. We kunnen nog een wedstrijd spelen en we gaan alles geven. Dit duel duurde voor mij wel vijf uur, maar we zijn door. Het maakt niet uit hoe we het hebben gedaan.” Polen speelt de achtste finale aanstaande zondagmiddag tegen Frankrijk.