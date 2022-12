Gehate Suárez weigert zijn excuses aan te bieden op vooravond van hete strijd

Donderdag, 1 december 2022 om 14:25 • Wessel Antes

Luis Suárez heeft zich tijdens de voorbereidende persconferentie voor het treffen met Ghana opnieuw niet populair gemaakt bij de Ghanese bevolking. De 35-jarige spits van Uruguay is nog altijd de gehate man bij fans van The Black Stars wegens zijn handsbal op het WK van 2010, maar weigert zijn excuses aan te bieden. “Het is niet mijn fout. Ik miste de penalty niet”, aldus Suárez.

Voor de één was het een iconisch voetbalmoment, de ander wil het beeld het liefst nooit meer zien: de handsbal van Suárez op 2 juli 2010. De Uruguayaan sloeg een bal opzichtig uit het doel, waardoor hij met rood het veld af moest en Ghana een penalty kreeg. Toch werd Suárez in zijn thuisland de held: Asamoah Gyan miste de penalty, en Uruguay ging door naar de halve finale na een strafschoppenserie. Zonder de superspits bleek Nederland in de halve finale te sterk.

De opzichtige handsbal van Suárez tegen Ghana in 2010

Suárez begrijpt de woede van de Ghanese fans richting hem niet. “Het is niet mijn fout. Ik miste de penalty niet. Het is niet mijn verantwoordelijkheid.” De transfervrije goaltjesdief weigert zich dan ook te verontschuldigen. “Als ik een speler geblesseerd zou hebben, zou ik mijn excuses aanbieden. Maar in deze situatie raakte ik de bal, ik ontving een rode kaart en de Ghanese speler miste de penalty.”

Uruguay moet vrijdag winnen van Ghana om nog door te gaan in Groep H. De Zuid-Amerikanen hebben na twee groepsduels slechts één punt verzameld, terwijl de Ghanezen al op drie punten staan. Zuid-Korea, dat ook slechts één punt heeft, neemt het in de laatste wedstrijd op tegen koploper Portugal, dat al zeker is van de volgende ronde. Gezien de geschiedenis tussen Suárez en Ghana zal het een extra boeiend duel worden in het Al Janoub Stadion.