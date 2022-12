Derksen: ‘Blunder van Van Boekel en Makkelie kost ze de WK-finale’

Donderdag, 1 december 2022 om 00:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:23

Johan Derksen geeft geen stuiver meer voor de kansen van Danny Makkelie om aangewezen te worden als scheidsrechter voor de WK-finale. De analist van De Oranjewinter denkt dat Makkelie door de FIFA zal worden afgerekend op de penalty die de arbiter woensdagavond gaf aan Argentinië tegen Polen (0-2 winst). "Die finale is hij kwijt, dat lijkt me wel ja. Dit was echt een blunder", aldus Derksen.

In De Oranjewinter is de voltallige tafel het met Derksen eens: de penalty voor Lionel Messi was onterecht. De sterspeler van de Argentijnen mocht van elf meter aanleggen nadat doelman Wojciech Szczesny zijn hoofd licht had getoucheerd met de handschoen, vlak nadat Messi een mislukte kopbal inzette. Makkelie gaf aanvankelijk niets, maar Pol van Boekel riep de scheidsrechter naar de kant.

"Dan komt hij voor die tv staan om het drie keer te bekijken en dan geeft hij hem nóg", klinkt het verbaasd uit de mond van Derksen. "Op basis daarvan krijgt hij dadelijk geen wedstrijden meer." René van der Gijp richt zijn pijlen op de VAR. "Van Boekel riep hem, maar waarom? Het is een contactsport. Als je als keeper achteruitgaat en de bal net niet hebt, ja, dan raak je weleens iemand. Zolang diegene niet knock-out gaat..." Derksen voegt toe dat Makkelie de situatie nog wel had kunnen redden: "Hij hoeft toch niet als Van Boekel hem roept een strafschop te geven?"

Vincent Schildkamp oordeelt bij de collega's van WK Praat op ESPN nog harder over de rol van Van Boekel. "Even serieus...", verzucht de journalist. "Als je nou achter de knoppen zit als VAR en je geeft een strafschop voor een moment van Sczcesny, die in de nasleep van zijn actie Messi schampt... Je laat daarvoor iemand naar de zijkant komen, dan heb je er echt helemaal niks van begrepen. In Engeland zeiden ze bij de BBC massaal: 'Makkelie heeft duidelijk nooit gevoetbald.' De ironie is dat Pol van Boekel de beslissing heeft genomen, en die heeft wél gevoetbald." Laatstgenoemde speelde jarenlang profvoetbal bij VVV-Venlo en werd nadien arbiter.