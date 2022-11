‘Feyenoord komt in zoektocht naar opvolger Aursnes uit in Champions League’

Woensdag, 30 november 2022 om 14:01 • Wessel Antes

Feyenoord houdt de ontwikkelingen rondom Ali Mohamed nauwlettend in de gaten, zo meldt het Israëlische medium Sport 5. De 27-jarige international uit Niger speelt sinds vorig seizoen als defensieve middenvelder voor Maccabi Haifa en zou zo’n drie miljoen euro moeten kosten. Bij de koploper van de Ligat Ha’al ligt Mohamed nog vast tot medio 2024.

Feyenoord hoopt zich deze winter nog te versterken met een defensieve middenvelder. De koploper van de Eredivisie mikt daarbij op een ervaren spelverdeler. Wat dat betreft zou Mohamed goed in de beoogde leeftijdscategorie passen. De 39-voudig international van Niger speelt al zijn hele profcarrière in Israël. Maccabi nam hem in de zomer van 2021 voor ruim één miljoen euro over van Beitar Jerusalem.

Sindsdien kwam Mohamed 73 keer in actie voor Maccabi, waarin hij goed was voor twee doelpunten en acht assists. Met name dit seizoen laat de spelverdeler zich behoorlijk zien. Met Maccabi speelde Mohamed in de Champions League tegen Benfica, Paris Saint-Germain en Juventus. Volgens Sport 5 heeft hij een goede indruk achtergelaten op Feyenoord. Het medium was rondom de recente transfer van Eran Zahavi van PSV naar Maccabi tel Aviv goed op de hoogte.

Feyenoord liet Fredrik Aursnes deze zomer voor dertien miljoen euro naar Benfica vertrekken, maar slaagde er niet meer in om een directe vervanger aan te trekken. De namen van Ramiz Zerrouki (FC Twente), Sivert Mannsverk (Molde FK), Florian Grillitsch (inmiddels Ajax) en Kristoffer Olsson (inmiddels FC Midtjylland) passeerden de revue, maar geen van allen kwam naar Rotterdam-Zuid. Tot dusver vult Arne Slot het gat op met zomeraanwinst Quinten Timber.