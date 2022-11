Engelse club gunt voormalig Premier League-ster Touré eerste klus als manager

Dinsdag, 29 november 2022 om 14:30 • Wessel Antes • Laatste update: 14:45

Kolo Touré is de nieuwe manager van Wigan Athletic, zo laat de Championship-club weten via de officiële kanalen. De 41-jarige Ivoriaan is dinsdagochtend begonnen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Touré, die als speler uitkwam voor onder meer Arsenal, Manchester City en Liverpool, heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2026. Hij komt over van Leicester City, waar de voormalig verdediger assistent was van Brendan Rodgers.

Malachy Brannigan, directeur bij Wigan, laat via de clubwebsite weten tevreden te zijn over de aanstelling van Touré. “We zijn verheugd over het feit dat Kolo de nieuwe trainer van Wigan Athletic is. Het bestuur is dankbaar voor zijn vertrouwen in de visie van de club en gelooft erin dat hij de juiste man is om voorwaartse stappen mee te maken.” Bij Wigan staat Touré voor een zware klus: the Latics staan momenteel op de 22ste plek in de Championship.

Op 10 november nam Wigan, vanwege de tegenvallende prestaties, afscheid van Leam Richardson. De 43-jarige Engelsman stond ruim twee seizoenen aan het roer bij de club, en werd vorig seizoen kampioen in de EFL League One. Een niveau hoger deed Wigan het een stuk minder onder Richardson: van de eerste 21 wedstrijden werden er maar liefst tien verloren. Touré zal degradatie uit de Championship moeten voorkomen.

In zijn spelerscarrière was de 118-voudig international van Ivoorkust het vooral gewend om voor de prijzen te spelen. Touré was onderdeel van the Invincibles die in het seizoen 2003/04 ongeslagen kampioen werden met Arsenal. Later won hij de Premier League ook met Manchester City. Met zijn land won Touré de Afrika Cup, terwijl hij met Celtic ook kampioen van Schotland werd. Kolo’s jongere broertje, Yaya Touré, is als jeugdtrainer actief bij Tottenham Hotspur.