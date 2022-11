Kameroen en Servië houden gelijke tred in doelpuntrijk spektakelstuk

Maandag, 28 november 2022 om 13:02 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:27

Kameroen en Servië hebben in een doelpuntrijk duel de punten gedeeld in Groep G. Kameroen kwam op voorsprong, maar de Serviërs maakten de achterstand in de blessuretijd van de eerste helft nog ongedaan. Na rust toonden de Kameroeners echter karakter. Aan de hand van invaller Vincent Aboubakar kwamen zij langszij. Met een treffer en een assist was hij de grote man bij het 3-3 gelijkspel.

De Serviërs begonnen niet al te scherp aan de wedstrijd. Na vijf minuten gaf keeper Vanja Milinkovic-Savic een veel te korte bal tussen twee van zijn verdedigers. Karl Toko Ekambi kon onderscheppen, echter lukte het hem niet om ook af te drukken. Het eerste grote gevaar kwam desalniettemin van de Serviërs. Toko Ekambi leed balverlies en Aleksandar Mitrovic zette een een-twee op met Dusan Tadic. De spits kapte Nicolas N'Koulou uit en zijn geplaatste schot richting de verre hoek spatte op de paal uiteen. Vijf minuten leidde geklungel in de Kameroense defensie tot een reuzenkans voor Mitrovic. Hij kreeg de bal vlak voor het doel voor zijn voeten, maar schoot hard naast.

En daar is de gelijkmaker. Pavlovic kopt de vrije trap van Tadic binnen: 1-1. Kijk live mee: https://t.co/tx1S31PAk3#WK2022 #KAMSER pic.twitter.com/fUX88mbSzc — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 28, 2022

De grootste kansen waren dus voor Servië, toch kwam Kameroen na een klein halfuur op voorsprong. Een corner werd door N’Koulou doorgekopt naar de tweede paal waar Jean-Charles Castelletto de bal voor het intikken had: 1-0. Servië leek even aangeslagen, maar nam het heft snel weer in handen. In de blessuretijd sloegen zij tweemaal hard toe. Eerst legde Tadic de bal in het zestienmetergebied panklaar voor verdediger Strahinja Pavlovic die zijn tweede interlandgoal binnenkopte. Twee minuten later leed André-Frank Zambo Anguissa balverlies en kon Sergej Milinkovic-Savic afdrukken. Zijn schuiver leek houdbaar voor keeper Devis Epassy.

Servië dacht na rust de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Zeven minuten in het tweede bedrijf stond de 1-3 op het bord. De Kameroense defensie keek toe hoe Mitrovic van dichtij binnentikte nadat drie van zijn medespelers vrij konden combineren in het zestienmetergebied van Kameroen. Aan de hand van invaller Aboubakar rechtten de Ontembare Leeuwen echter de rug. Tien minuten na de 1-3 bracht hij Kameroen terug in de wedstrijd met een geweldig lobje. In eerste instantie werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR draaide die beslissing terug. Drie minuten later ontsnapte hij opnieuw aan de Servische defensie en gaf hij Eric Maxim Choupo-Moting een niet te missen kans: 3-3.

Kameroen is terug in de wedstrijd. De aansluitingstreffer komt op naam van Aboubakar. Kijk live mee: https://t.co/tx1S31PAk3#WK2022 #KAMSER pic.twitter.com/6H42AZ9ocH — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 28, 2022

De Serviërs leken aangeslagen en gingen op zoek naar de voorsprong. Een schot van Mitrovic werd makkelijk gepakt en Tadic kon ook niet afdrukken. Aan de andere kant hadden Choupo-Moting en Aboubakar het vizier niet op scherp. Het spel golfde op en neer, maar beide ploegen waren te gehaast en slordig in opbouw en afwerking. Filip Kostic dacht de winnende op de schoen te hebben, alleen zat zijn inzet tussen voorzet en schot in. Spits Mitrovic schoof op aangeven van Tadic ook nog naast en zo bleven de ploegen in evenwicht.