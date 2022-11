Elftal van de Week: koploper Heracles Almelo wederom hofleverancier

Dinsdag, 22 november 2022 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:42

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. In de afgelopen week werd de zestiende speelronde afgewerkt. Heracles Almelo deed het daarin statistisch gezien het best, daar zij drie spelers afleveren. Ook PEC Zwolle en FC Eindhoven leveren een flinke bijdrage met beide twee spelers.

Onder de lat is de eer deze week aan Hidde Jurjus. De sluitpost wist de nul te houden tijdens het uitduel van De Graafschap met Helmond Sport (0-2 winst). Achterin worden de flanken bezet door Heracles-backs Marco Rente en Ruben Roosken. Voorin is een plekje ingeruimd voor Jong Ajax-spits Christian Rasmussen, die tegen Jong AZ op prachtige wijze trefzeker was.

Uitgelicht:

Younes Taha was namens PEC erg bedrijvig afgelopen zaterdag. De linksbuiten loste maar liefst vier schoten tegen NAC Breda (0-2 winst). Dat waren er meer dan iedere andere speler van de Zwollenaren. Met zijn twee schoten op doel was hij beide keren trefzeker. Ook Evan Rottier speelde een belangrijke rol voor zijn Eindhoven tegen Telstar (3-0 winst). De aanvaller was voor het eerst goed voor een doelpunt en een assist in dezelfde Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd. Lucas Schoofs scoorde voor het eerst twee keer in een competitieduel voor Heracles.

Elftal van de Week: Jurjus (De Graafschap); Rente (Heracles Almelo), Goes (Jong AZ), Van Polen (PEC Zwolle), Roosken (Heracles Almelo); Souren (MVV Maastricht), De Keersmaecker (FC Eindhoven), Schoofs (Heracles Almelo); Rottier (FC Eindhoven), Rasmussen (Jong Ajax), Taha (PEC Zwolle).