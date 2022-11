Edson Álvarez steekt de draak met Danilo en meldt zich plots in livestream

Woensdag, 16 november 2022 om 09:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:22

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Feyenoord-spits Danilo heeft zichzelf na het bereiken van de koppositie in de Eredivisie getrakteerd op een vakantie naar Mexico. De Braziliaan deelde dinsdagavond beelden vanaf zijn vakantieadres en verscheen in een livestream op Instagram. Fans kregen de gelegenheid om vragen te stellen, maar maakten ook van de gelegenheid gebruik om kritiek te leveren. Reden genoeg voor Edson Álvarez om de draak te steken met zijn competitiegenoot. "Je fans huilen veel bro", aldus de Ajacied.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Danilo is de laatste tijd vaker het mikpunt van critici. De centrumspits is een geduchte concurrent van Santiago Giménez en zag laatstgenoemde buiten de boot vallen voor de WK-selectie van Mexico. Mexicanen zien liever hun landgenoot in de spits bij Feyenoord. Nu viert Danilo dus zijn vakantie in het land van zijn grootste concurrent. Dat doet hij overigens samen met AZ-middenvelder Tijjani Reijnders. De twee hebben allebei een verleden bij FC Twente.